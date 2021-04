Die europäischen Autobauer haben Anfang April über den Herstellerverband ACEA von der Politik gefordert, den EU-Mitgliedsstaaten verpflichtende Zielvorgaben für den Aufbau von Ladepunkten und Wasserstoff-Tankstellen für elektrifizierte Pkw zu machen. Das Gleiche verlangt der ACEA knapp zwei Wochen später zusammen mit dem Umweltverband Transport & Environment (T&E) auch für E-Lkw.

ACEA und T&E rufen die EU-Kommission in einem gemeinsamen Brief dazu auf, das EU-weit bis zur Mitte des Jahrzehnts 11.000 Ladepunkte bereitgestellt werden. Bis 2030 soll die Zahl auf 42.000 wachsen. Diese Ziele seien ambitioniert, da derzeit so gut wie keine Ladestationen für lokal emissionsfreie Lkw in Betrieb seien – für den europäischen Green Deal sei ein entsprechender Ausbau aber erforderlich. Zusätzlichen werden in dem Brief bis spätestens 2025 „um die 300“ Tankstellen für mit Wasserstoff-Brennstoffzellen-System betriebene Elektro-Lastwagen gefordert. Bis 2030 soll es etwa 1000 Stationen geben.

Bei der EU steht in diesem Jahr die Überprüfung der Richtlinie über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe (Alternative Fuels Infrastructure Directive, kurz AFID) an. In ihrem Brief machen sich ACEA und T&E dafür stark, die AFID fit für emissionsfreie Lkw und Busse zu machen, indem alle EU-Staaten Vorgaben für Infrastruktur erhalten. Der ACEA hat dies bereits für die Infrastruktur für rein elektrische und Wasserstoff-Elektro-Pkw gefordert. Das gleiche Vorgehen bei großen Nutzfahrzeugen sei „drängend und entscheidend“, um Transportfirmen zum Umstieg auf emissionsfreie Fahrzeuge zu animieren, heißt es in dem aktuellen Schreiben.

Bestehende und geplante Ladestationen und Tankstellen für Elektroautos und Wasserstoff-Stromer sind nicht für Lkw und Busse geeignet. Das liegt zum einen an der Technik, aber auch an dem größeren Platzbedarf zum Abstellen von schweren Nutzfahrzeugen. Die EU-Kommission müsse diese Bedürfnisse mit AFID adressieren, so ACEA und T&E, damit Lade- und Tankstellen an Lkw-Depots, Logistik-Hubs, öffentlichen Standorten im urbanen Raum sowie entlang von Fernstraßen entstehen können.

„Unsere Industrie bekennt sich vollumfänglich zum Green Deal und damit CO2-neutralem Straßengüterverkehr bis spätestens 2050. Hierzu investieren wir massiv in CO2-neutrale Lkw“, erklärte der Chef der Daimler Truck AG und ACEA-Vorstand für Nutzfahrzeuge Martin Daum. „Unsere Kunden werden aber nicht in diese Fahrzeuge investieren, wenn sie sie nicht einfach laden und auftanken können, während sie Güter von Land zu Land transportieren. Die bevorstehende Überprüfung der AFID ist eine hervorragende Möglichkeit um sicherzustellen, dass der Aufbau der Infrastruktur und der Einsatz von emissionsfreien Fahrzeugen Hand in Hand gehen.“

„Die Zukunft ist elektrisch, auch für Trucks“, betonte der Geschäftsführer von T&E William Todts. „Der Übergang zu emissionsfreien Trucks findet statt und es ist Zeit für die EU-Kommission, aufzuwachen. Wir müssen in den nächsten Jahren 10.000 Truck-Ladepunkte bauen, in Truck-Depots, Logistik-Hubs und entlang jeder Haupt-Fernverkehrsstraße in Europa.“