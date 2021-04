Die EnBW-Tochter Netze BW hat nach Abschluss seines Feldversuchs ein positives Fazit gezogen: Die Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge lasse sich erfolgreich in Tiefgaragen von bestehenden Mehrfamilienhäusern integrieren. Ein intelligentes Lademanagement sei dabei hilfreich, teilte der Netzbetreiber mit.

Ergänzend zu theoretischen Modellen spielt die Netze BW Szenarien für das Aufladen von Elektroautos in der Realität in sogenannten Netzlaboren durch. In einem 16-monatigen Feldtest, dem „E-Mobility-Carré“ in Tamm bei Ludwigsburg, wurde untersucht, ob die bisherige Anschlussleistung auch für nachträglich in der Tiefgarage installierte Ladestationen noch ausreicht. Beziehungsweise, wie man bestenfalls ohne zusätzliche Netzverstärkungsmaßnahmen mit dem bestehenden Hausanschluss auskommt, und zwar ohne Komforteinbuße für die Bewohner. Die Untersuchungen sind nun abgeschlossen.

Anlass für den Test war die Mobilitätswende als Teil der Energiewende. Bis zum Jahr 2030 müssen in Deutschland laut einer Studie des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur rund 15 Millionen E-Fahrzeuge in das Stromnetz integriert werden. „Deutschlands Automobilindustrie befindet sich mitten in einem fundamentalen Transformationsprozess, den die Hersteller allein gar nicht stemmen können. Da sind gleichermaßen Politik und Wissenschaft aber auch andere Wirtschaftszweige wie die Energiebranche gefragt“, so Dr. Martin Konermann, Technischer Geschäftsführer der Netze BW. „Wir sind zu diesem Schulterschluss gerne bereit, um einen wichtigen Beitrag zur Mobilitätswende zu leisten.“ In Projekten wie dem in Tamm werde die Grundlage dafür geschaffen. Damit die E-Mobilität hierzulande eine Erfolgsstory wird, brauche es ein leistungsfähiges und weiterhin zuverlässiges Stromnetz.

Für ihr Netzlabor in Tamm hatte die Netze BW die Tiefgarage der Wohnanlage „Pura Vida“ im vergangenen Jahr mit Ladepunkten ausgestattet und den Teilnehmern vorübergehend 45 Elektroautos für den täglichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. „Ob Familien mit Kindern, Paare oder Rentner, ob Gelegenheits- oder Vielfahrer – sie alle hatten ihren Benziner oder Diesel zeitweise ‚eingemottet‘ und waren von heute auf morgen elektrisch unterwegs. Mit wachsender Begeisterung. Im Schnitt brachte es jeder dieser Elektropioniere auf eine monatliche Fahrleistung von 1.100 Kilometer. Trotz Homeoffice und coronabedingten Einschränkungen ein beachtlicher Wert“, so die Projektverantwortlichen.

Lademanagement glättet Lastspitzen

In dem Projekt ging es im Schwerpunkt darum, wie sich der Hausanschluss von Mehrparteien-Wohnobjekten für den zusätzlichen Verbrauch durch Ladestationen optimieren lässt. Ein idealer Anschluss stellt ausreichend Leistung zur Verfügung, ohne überdimensioniert zu sein. Letzteres wäre allerdings der Fall, wenn man davon ausgehen würde, dass alle E-Autos zur selben Zeit geladen werden. Im E-Mobility-Carré zeigte sich, dass nie mehr als 13 Ladevorgänge parallel stattfanden – bei insgesamt 58 zur Verfügung stehenden Ladepunkten. Die sich auf das Netz belastend auswirkende „Gleichzeitigkeit“ betrug also lediglich 22 Prozent. Damit lag der Wert noch deutlich unter den bei einem ähnlichen Feldtest in Ostfildern gemessenen 50 Prozent. Fast während der Hälfte der Zeit wurde überhaupt kein Auto geladen.

Die Ergebnisse zeigen laut Netze BW das Potenzial von flexibilisierten Ladevorgängen. Wichtigstes Instrument dafür sei ein für das Projekt installiertes intelligentes Lademanagementsystem gewesen. Damit habe die Anschlussleistung der Ladepunkte abgesenkt und so Lastspitzen reduziert werden können. Bestehende Netzanschlüsse von Mehrfamilienhäusern könnten dadurch optimal ausgenutzt werden. Darüber hinaus gebe ein intelligentes Lademanagement Netzbetreibern Zeit für sinnvolle, effiziente und nachhaltige Netzverstärkung. Dafür müsse lediglich zeitweise eine etwas längere Ladezeit in Kauf genommen werden. Über 90 Prozent der Projektteilnehmer hätten sich dadurch „überhaupt nicht“ eingeschränkt gefühlt, habe das E-Mobility-Carré gezeigt.