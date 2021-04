Porsches erstes Elektroauto Taycan kommt so gut am Markt an, dass die Zuffenhausener die Produktionskapazitäten für die Baureihe früh erweitert haben. Im letzten Jahr wurden von der Ende 2019 eingeführten Sportlimousine trotz Corona-Pandemie 20.015 Einheiten ausgeliefert. Den jüngsten Zahlen zufolge könnten es in diesem Jahr deutlich mehr werden.

Porsche hat in den ersten drei Monaten des Jahres 2021 weltweit 71.986 Fahrzeuge in Kundenhand übergeben. Die Zahl der Auslieferungen stieg damit gegenüber dem Vorjahr deutlich um 36 Prozent. Der Sportwagenhersteller legte in allen Vertriebsregionen zweistellig zu. „Etablierte Modelle haben das hervorragende Ergebnis ebenso unterstützt wie die jüngsten Mitglieder unserer Produktpalette, allen voran die neuen Modellvarianten des vollelektrischen Taycan. Dank der hohen Anziehungskraft unserer Marke und einer konsequenten Nachhaltigkeitsstrategie können wir zum Start ins Jahr ein sehr positives Resümee ziehen“, sagte Vertriebsvorstand Detlev von Platen.

Unter den Modellen war das Kompakt-SUV Macan mit 22.458 ausgelieferten Einheiten im ersten Quartal am häufigsten nachgefragt. Auf dem zweiten Platz folgt das große SUV Cayenne mit 19.533 Fahrzeugen. Die Sportwagenikone 911 nahmen 9133 Kunden entgegen. Ähnlich beliebt war der Taycan: In den ersten drei Monaten 2021 wurden 9072 Exemplare des Elektroautos ausgeliefert – hochgerechnet auf das Gesamtjahr würde das über 36.000 Einheiten entsprechen. Auch die Mittelmotorsportwagen kommen nach wie vor gut an: Von 718 Boxster und 718 Cayman wurden 6190 Fahrzeuge ausgeliefert. Die Oberklasse-Limousine Panamera übernahmen 5600 Kunden.

China bleibt Porsches größter Einzelmarkt: Im ersten Quartal 2021 lieferte die Volkswagen-Tochter dort 21.991 Fahrzeuge aus, 56 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Auch insgesamt setzte sich die positive Entwicklung in Asien-Pazifik, Afrika und Nahost fort – mit 32.129 Auslieferungen und einem Plus von 46 Prozent. In den USA steigerte Porsche die Anzahl der an Kunden übergebenen Fahrzeuge ebenfalls deutlich: 17.368 ausgelieferte Sportwagen entsprechen einem Zuwachs von 45 Prozent. In Europa lag die Zahl bei 19.389 – ein Plus von 16 Prozent. Der Heimatmarkt Deutschland leistete dazu mit 5957 an Kunden übergebenen Fahrzeugen und einem Plus von 14 Prozent einen Beitrag.

In den kommenden Jahren steht bei Porsche verstärkt Elektromobilität im Fokus. 2025 sollen die Hälfte aller neu verkauften Fahrzeuge der Marke einen E-Motor haben. Im Jahr 2030 sollen mehr als 80 Prozent der Neufahrzeuge elektrifiziert unterwegs sein. Mittel- bis langfristig ist geplant, nur noch den 911er mit klassischem Benzinmotor auszustatten. Als nächster reiner Stromer startet im Sommer eine geräumigere und offroad-taugliche Variante des Taycan – der Taycan Cross Turismo. Im nächsten Jahr steht die neue Generation des Macan an, die exklusiv als Elektroauto gebaut wird.