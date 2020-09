Lynk & Co Zero Concept

Zum chinesischen Geely-Konzern gehören mit Volvo, Polestar und Lotus auch hierzulande bekannte Automarken. Im Fokus der weiteren Pläne steht insbesondere die Elektrifizierung bestehender Modelle und neue Elektroautos. Geely hat nun die Stromer-Plattform SEA (Sustainable Experience Architecture) vorgestellt, die auch bei Wettbewerbern zum Einsatz kommen soll.

Geely präsentierte im September mit dem auf der SEA basierenden Lynk & Co Zero Concept die Studie einer sportlichen Kombilimousine. Bei dem Elektroauto handelt es sich um eine Open-Source-Plattform, seine Technik kann bei Interesse also auch von anderen Unternehmen genutzt werden. Geely befindet sich bereits in Lizenzverhandlungen mit mehreren Autoherstellern, berichten Medien. Darunter sei auch der Daimler-Konzern, bei dem Geely mit 10 Prozent größter Einzelaktionär ist.

„Unsere Entwicklung dieser transformativen Elektroauto-Architektur ist der größte Schritt bei Geely in über einem Jahrzehnt“, so Konzernchef Li Shufu in einer Mitteilung. „Diese weitreichende Innovation wird das Volumen und die Skalierbarkeit unserer Null-Emissions-Modelle erheblich erweitern.“ Geely gibt an, umgerechnet fast 2,3 Milliarden Euro in die Entwicklung der neuen Plattform investiert zu haben.

Die SEA soll die Basis für kommende Elektroautos mit bis zu über 700 Kilometer Reichweite gemäß NEFZ-Norm stellen. Später seien noch mehr E-Kilometer mit einer Ladung denkbar. Die flexible Plattform biete zudem modernste E-Motoren und Konnektivität, Software-Aktualisierungen über das Netz, fortschrittliche Selbstfahr-Funktionalitäten und Carsharing-Funktionen. Die durch die Architektur realisierten Synergien sollen innerhalb der Geely-Gruppe die Forschungs- und Entwicklungskosten für die beteiligten Marken deutlich reduzieren.

Das erste Serienfahrzeug auf der SEA wird die finale Version des Lynk & Co Zero Concept, die im nächsten Jahr produziert und ausgeliefert werden soll. Früheren Meldungen nach hat die Marke Lynk & Co auch Europa im Visier. Nach dem Start des Zero Concept will Geely seine neue Elektroauto-Plattform konzernweit einsetzen. Die SEA soll sich für verschiedene Fahrzeugtypen mit Front-, Heck- oder Allradantrieb mit bis zu drei Motoren vom Kleinwagen- bis zum Oberklasse-Segment eignen – auch mit „Range Extender“, also zusätzlicher Verbrenner- oder Wasserstoff-Technik für mehr Reichweite. Eine spezielle Variante soll leichte Nutzfahrzeuge ermöglichen.

Was genau sich Daimler von der neuen Geely-Plattform erhofft, bleibt abzuwarten. Die Schwaben treiben bei der Kernmarke Mercedes-Benz derzeit eine eigene Architektur für Batterie-Autos voran. Das erste Modell auf der Plattform wird die 2021 kommende Oberklasse-Limousine EQS. Diverse weitere reine E-Autos sind geplant, darunter auch aufbauend auf ursprünglich nur für Verbrennungsmotoren entwickelten Baureihen.