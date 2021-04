Honda hat ein Update zur Ausrichtung des Unternehmens im Bereich Elektromobilität gegeben. Die Japaner wollen den Verkaufsanteil an nur mit Batterie betriebenen Fahrzeugen und Wasserstoff-Stromern in allen großen Elektrifzierungs-Märkten deutlich steigern. Europa steht dabei trotz des Booms der E-Mobilität hierzulande zunächst offenbar nicht im Fokus.

Konkret strebt das Unternehmen an, den Absatz von Batterie- und Wasserstoff-Fahrzeugen bis zum Jahr 2030 in den Kernmärkten auf 40 Prozent zu bringen, für 2035 werden 80 Prozent anvisiert. Ab 2040 sollen dann weltweit nur noch lokal emissionsfreie Fahrzeuge verkauft werden. In der zu der künftigen Ausrichtung veröffentlichten Mitteilung geht Honda auf die Regionen Nordamerika, China und Japan ein, Europa wird nicht erwähnt.

In Nordamerika kooperiert Honda mit General Motors und entwickelt zusammen mit dem US-Konzern auf dessen Ultium-Architektur zwei große Elektroautos. Jeweils eines der Modelle soll 2024 von Honda sowie der Schwestermarke Acura vertrieben werden. Ab der zweiten Hälfte des Jahrzehnts sieht Honda weitere Elektroautos auf der bis dahin fertigentwickelten eigenen e:Architecture vor, dabei handele es sich um eine komplett neue Elektroauto-Plattform.

Die Fahrzeuge auf der e:Architecture sollen nach dem Start in Nordamerika auch in anderen Märkten verwendet werden. In China will Honda in den nächsten fünf Jahren zehn Elektroautos einführen, das erste davon Anfang 2020 auf Basis des kürzlich vorgestellten SUV e:prototype (Titelbild). In Japan setzt Honda zusätzlich zu Elektroautos verstärkt auf Hybridfahrzeuge. Für 2024 ist ein reiner Stromer im in Japan populären Kei-Car-Format geplant. Auch weitere kleine Modelle in dem Land sollen teil- und vollelektrisch ausgelegt werden.

Um wettbewerbsfähige Elektroautos anbieten zu können, forscht Honda wie andere Autobauer an Batterien der nächsten Generation mit Festkörper-Technologie. Das Unternehmen erhofft sich von den Akkus insbesondere Leistungsfähigkeit und niedrigere Kosten. Batterien mit festem statt flüssigem Elektrolyt gelten auch als sicherer und schnell ladbar, mit für die Großserie geeigneten Produkten wird allerdings erst ab Mitte des Jahrzehnts gerechnet. Honda peilt den Einsatz von Festkörper-Batterien ab der zweiten Hälfte des Jahrzehnts an.

Was Honda in Europa in Sachen E-Mobilität konkret vorhat, bleibt abzuwarten. Zuletzt hieß es, dass das Unternehmen ab 2022 an europäische Kunden keine reinen Benzin- und Dieselautos mehr verkaufen wird. In Deutschland ist aktuell neben Hybriden der für europäische Kunden konzipierte Kleinwagen Honda e verfügbar. Neben dem Elektroantrieb stehen bei den Japanern künftig hohe Sicherheit, digitale Technologien, „Kreativität und originelle Designs“ im Mittelpunkt, heißt es. Darüber hinaus ist die Elektrifizierung des Motorrad-Programms geplant. Wasserstoff-Brennstoffzellen-Systeme sollen vor allem im stationären Bereich, als mobile Energiequellen sowie bei Nutzfahrzeugen vorangetrieben werden.