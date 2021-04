Volvos E-Auto-Tochter Polestar erweitert ihr Netz an „Testdrive Hubs“ um sieben weitere Standorte in Deutschland. Seit Ende April 2021 stehen neue Hubs in Leipzig, Braunschweig, Fürth bei Nürnberg, Saarbrücken, Karlsruhe, Neubrandenburg und Kempten für kontaktlose Probefahrten zur Verfügung. Termine können vorab online vereinbart werden.

Polestar erweitert damit sein Angebot in Deutschland auch außerhalb der großen Metropolen, insgesamt bietet die schwedische Marke hierzulande an 14 Standorten Probefahrten an. In den Testdrive Hubs können Interessierte die Elektro-Limousine Polestar 2 kostenlos probefahren. Polestar arbeitet dazu mit Partnern aus dem Volvo-Netzwerk zusammen. Die Testdrive Hubs ergänzen die in mehreren Städten eingerichteten Ausstellungsräume „Polestar Spaces“, wo Mitarbeiter vor Ort kommissionsfrei beraten.

„Unser Ziel ist es, Elektromobilität in Deutschland weiter voranzubringen. Der beste Weg dazu ist, einen Polestar selbst zu fahren – so ein faszinierendes Auto muss man spüren. Mit dem Ausbau unserer Probefahrten ermöglichen wir dieses einzigartige Erlebnis fast vor der Haustür und für den Fall, dass Interessenten lieber zuhause bleiben möchten, bieten wir unser Virtual Consulting an“, so Polestar-Deutschland-Chef Alexander Lutz.

Aufgrund der anhaltenden Corona-Ausnahmesituation erfolgen die Probefahrten derzeit kontaktlos. Je nach Region muss ein negativer Corona-Test vorgelegt werden. Informationen dazu können vorab im zugehörigen Polestar Space eingeholt werden.