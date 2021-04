Škoda liefert ab sofort sein neues Elektroauto Enyaq iV an Kunden aus. Das erste Exemplar des SUV nahm Ende April eine Familie in Norwegen in Empfang. Nach dem Auslieferungsstart in den skandinavischen Märkten sollen im Mai und Juni 2021 West- und Zentraleuropa folgen.

Das neue Batterie-SUV des tschechischen Autobauers basiert auf dem Modularen Elektrifizierungsbaukasten (MEB) des Mutterkonzerns Volkswagen. Den Einstieg bildet zum Start der Enyaq iV 50 mit einem 109 kW/148 PS starken Heckmotor. Seine Lithium-Ionen-Batterie verfügt über einen Energiegehalt von 55 kWh, die maximale Reichweite beträgt über 350 Kilometer gemäß der realitätsnahen WLTP-Norm. Der 132 kW/180 PS leistende Enyaq iV 60 schafft mit seinem 62-kWh-Akkupack offiziell mehr als 400 Kilometer pro Ladungt. Die 82-kWh-Batterie des Enyaq iV 80 treibt das E-SUV mit 150 kW/204 PS an, mit über 500 Kilometern bietet er die größte Reichweite.

Laden kann der Enyaq iV seine Batterie mit bis zu 125 kW, an kompatiblen Schnellladesäulen lässt sich so innerhalb von 38 Minuten 80 Prozent der Speicherkapazität wieder auffüllen. Im Innenraum misst das zentrale Infotainmentdisplay in der Bildschirmdiagonalen bis zu 13 Zoll. Das 5,3 Zoll große Digital Cockpit ergänzt Škoda auf Wunsch um ein optionales Head-up-Display inklusive „Augmented Reality“-Funktionalität. Dank ständiger Online-Verbindung können Fahrer mit der MyŠkoda App beispielsweise den Innenraum vorklimatisieren und die Ladevorgänge der Batterie steuern.

Der ab 33.800 Euro angebotene Enyaq iV ist Škodas Pendant zu VWs mindestens 36.950 Euro kostendem Elektro-SUV ID.4. Wie bei VW profitieren deutsche Kunden von der Bundes- und Herstellerprämie „Umweltbonus“ in Höhe von insgesamt 9570 Euro. 3000 Euro davon gewährt Škoda als Netto-Rabatt.

Die Nachfrage nach dem Enyaq iV ist laut Škoda größer als gedacht, einzelne Varianten haben daher derzeit eine längere Lieferzeit. „Die Auftragseingänge sind wesentlich höher, als wir erwartet hatten. Wir haben aktuell deutlich mehr als 20.000 Vorbestellungen“, so Firmenchef Thomas Schäfer kürzlich. Die Produktionskapazitäten würden nun erhöht: Ursprünglich habe man geplant, täglich 350 Fahrzeuge am Stammsitz in Mladá Boleslav bauen zu können – jetzt gehe man so schnell wie möglich auf 500 Einheiten pro Tag hoch.