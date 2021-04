VW entwickelt im Projekt „Trinity“ ein neues Vorzeige-Elektroauto, im März gab es einen ersten Design-Ausblick auf die Limousine (Titelbild). Der Wagen soll ab 2026 in Wolfsburg produziert werden und neue Maßstäbe bei Reichweite, Ladegeschwindigkeit sowie Digitalisierung und hochautomatisiertem Fahren setzen. Autocar will nun weitere Informationen zu dem Vorhaben erfahren haben.

Trinity werde nicht nur für neueste Technologien bei VW sorgen, sondern auch den Autokauf revolutionieren, berichtet das Autoportal. Die noch in der Konzeptphase befindliche Baureihe werde als eines der ersten Modelle auf der kürzlich angekündigten konzernweiten Scalable Systems Platform (SSP) aufbauen. Konkretes zur Antriebstechnik ist noch nicht bekannt, die bisher gebotenen über 500 Kilometer Reichweite pro Ladung und auch die aktuellen Ladeleistungen dürften aber übertroffen werden.

Das Trinity-Elektroauto wird laut Autocar weitgehend standardisiert mit wenig Optionen für die Hardware verkauft. Die Kunden sollen nach der Fahrzeugübergabe je nach Bedarf die ab Werk unterstützten Funktionalitäten erwerben und via Software und „Over-the-Air“-Updates freischalten können. Auch neue Features sollen später über das Mobilfunknetz gekauft und heruntergeladen werden können. Die Software soll zudem fortschrittliche Selbstfahr-Fähigkeiten ermöglichen. Zum geplanten Serienstart in fünf Jahren soll das Fahrzeug Level 2+ erreichen und technisch bereit für Level 4 sein. Die Passagiere können sich dann perspektivisch auf geeigneten Strecken für längere Zeit vom Computer chauffieren lassen.

Volkswagen’s new flagship, codenamed Project Trinity and due in 2026, will spearhead the firm’s next generation of bespoke electric cars – and it will also change the way cars are bought https://t.co/n6JcpshYz7 pic.twitter.com/zC8HH7a1On

— Autocar (@autocar) April 26, 2021