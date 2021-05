Elektroautos können immer weiter mit einer Ladung fahren. Während frühe Modelle für den Massenmarkt nur um die oder deutlich weniger als 200 Kilometer Reichweite bieten, schaffen moderne Fahrzeuge bereits über 300 oder sogar 400 Kilometer. Viele haben dennoch weiter „Reichweitenangst“. Auch das Finden von freien, leistungsstarken Ladestationen hält zahlreiche Interessenten noch vom Kauf eines Stromers ab. Das 2020 in Stuttgart gegründete Startup eTree mobility GmbH will hier Abhilfe schaffen.

Die Schwaben bereiten den Start eines neuen Services vor: Fahrer von Elektroautos können an Orten, an denen sie länger verweilen – etwa im Restaurant, im Theater, im Fußballstadion oder während einer Besprechung bei einem Geschäftskunden – per App ein Lade-Mobil herbeirufen, das die Batterie ihres Elektroautos auflädt. Dazu muss über das Smartphone der Standort des Fahrzeugs und die Ankunftszeit angegeben sowie beim Eintreffen des eTree-Mobils per App die Ladeklappe geöffnet werden.

Hinter eTree stehen die beiden Gründer Naser Abu Daqqa und Julian Dörreich, die bei Porsche, Daimler und Bosch schon reichlich Erfahrungen im Bereich E-Mobilität gesammelt haben. Das Geld für ihre Idee stammt auch von Investoren, darunter der frühere Audi-Vorstand und heutige Unternehmensberater Dietmar Voggenreiter sowie der Marketing-Spezialist Stephan Weik.

Der eTree-Service soll im kommenden Frühjahr in Deutschland starten. Wo und wann können die Erfinder des zum Patent angemeldeten Systems laut dem Magazin Edison noch nicht sagen. Das liegt auch daran, dass die für einen bundesweiten Einsatz geplante Flotte von zunächst 100 Fahrzeugen Franchise-Partner betreiben sollen. Das könnten Taxiunternehmen sein, Energieversorger, Automobilclubs, Handelsketten, Parkhausbetreiber oder Abschleppdiente – „wir sind da noch völlig offen“, sagte Daqqa.

Preise noch nicht festgelegt

Die Tarife für das Tree-Angebot stehen noch nicht fest, sie sollen bis zum Jahreswechsel mit den Partnern festgelegt werden. Den Gründern und Investoren schweben verschiedene Preis- und Abomodelle vor, die auch in Kooperation mit den Herstellern von Elektroautos angeboten werden könnten. Im Gespräch sind von einem „Reichweitenangst-Schutzbrief“, der gegen eine Pauschale einen Ladevorgang im Jahr vorsieht, bis hin zu einem Rundum-Sorglos-Paket mit einer begrenzten oder unbegrenzten Zahl von Ladevorgängen. Auch spontane Lade-Aufträge ohne Vertragsbindung sollen möglich sein. Die Kilowattstunde Strom soll dabei stets nur in etwa so viel kosten wie im Schnitt an einer stationären Schnellladestation.

Bei dem aktuellen Prototyp des mobilen Ladefahrzeugs von eTree handelt es sich wie bei den bedienten Modellen um ein Elektroauto. Es wurde mit einem Leichtbau-Spezialisten auf Basis des Batterie-Kleintransporters Able von Tropos-Motors aus Herten entwickelt und kürzlich erstmals öffentlich vorgestellt. Der 3,70 Meter lange und 1,40 Meter breite Kastenwagen hat zwei Batterie-Module an Bord, die samt Thermomanagement-System 700 Kilogramm wiegen und in der aktuellen Ausbaustufe 200 kWh Strom speichern. Der Einsatzbereich des Tropos Able mit einer Reichweite von gemäß WLTP-Norm 260 Kilometer und einer Höchstgeschwindigkeit von nur 61 km/h ist recht eingeschränkt. eTree will später auch größere Fahrzeuge mit größeren Energiespeichern nutzen.

Zwar könne der mobile Schnelllader theoretisch bis zu 18 stationäre Schnellladesäulen ersetzen, der eTree-Service sei aber lediglich als Ergänzung der fest installierten öffentlichen Ladeinfrastruktur gedacht, betonten die Gründer gegenüber Edison. eTree habe nicht vor, der EnBW, Ionity oder anderen Betreibern stationärer Ladesäulen Konkurrenz zu machen. Als Zielgruppe habe man neben privaten Elektroauto-Fahrern auch Gewerbe im Visier, etwa Carsharing-Anbieter oder Parkhaus-Betreiber.

„Das Marktpotenzial ist riesig“, glaubt Voggenreiter. Mit 400 Lade-Mobilen könnte eTree im Jahr 2025 bis zu eine Million Ladungen durchführen – bei einer erwarteten Gesamtzahl von 40 Millionen Ladevorgängen von Elektroautos allein in Deutschland. Die Wirtschaftlichkeit des eTree-Mobils sei bei acht Ladevorgängen pro Tag gegeben.