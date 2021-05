Die zu Volvo gehörende schwedische Elektro-Marke Polestar ist seit Kurzem auch in Frankfurt am Main mit einem Ausstellungsraum vertreten. Die Adresse des sogenannten „Polestar Space“ in der hessischen Metropole ist die Große Eschenheimer Straße 14. Die ersten Polestar Spaces in Deutschland wurden in Düsseldorf und Köln eröffnet. Darauf folgten Hamburg, Stuttgart, München und jetzt Frankfurt. Eine weitere Eröffnung ist in Kürze in Berlin geplant.

Polestar setzt exklusiv auf Online-Verkauf. In den Polestar Spaces wird lediglich über die angebotenen Produkten informiert, auf Wunsch helfen die Mitarbeiter aber beim Leasing oder Kauf über ein Digitalgerät. Die Marke betont, dass Kunden vor Ort von kommissionsfreien Experten ohne Verkaufsdruck beraten werden. Für den Polestar Space in Frankfurt kooperiert der Autobauer mit der Emil Frey Hessengarage, die gleichzeitig als Servicepartner dient.

Aktuell passt sich der neue Standort in Frankfurt den Pandemie-Regeln für den Einzelhandel an. Virtuelle Beratung und Testfahrten sind weiterhin möglich, da diese kontaktlos durchgeführt werden. Die elektrische Limousine Polestar 2 ist laut dem Hersteller je Konfiguration innerhalb von drei Wochen lieferbar. Das erste Modell der Marke, der teilelektrische Sportwagen Polestar 1, läuft in diesem Jahr aus.

Probefahrten mit Polestar-Autos können in den Polestar Spaces sowie über „Testdrive Hubs“ auf der Website des Unternehmens gebucht werden.