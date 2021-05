Opel hat den als Reminiszenz an das Kultmodell Manta von 1970 entworfenen Manta GSe ElektroMOD enthüllt. Während das 1988 ausgelaufene Serienmodell mit einem Benzinmotor fuhr, verbinde der neue Manta GSe ElektroMOD mit reinem Batterie-Antrieb das Beste aus zwei Welten: „den klassischen Auftritt einer Stilikone kombiniert mit modernster Technologie für einen nachhaltigen Einsatz – auch weit abseits einer Oldtimer-Rallye“, so die Rüsselsheimer.

Der Manta GSe ElektroMOD nimmt den Trend auf, klassische Autos mit modernen Technologien und neuem Design in sogenannte RestoMods zu verwandeln. Der elektrische Manta ist laut Opel sportlich wie ein GSe. Der Vierzylinder-Verbrenner unter der Fronthaube wurde durch einen Elektromotor mit 108 kW/147 PS Leistung ersetzt. Das „e“ in GSe steht nun für Elektrifizierung statt Einspritzung.

Der neue GSe ist der stärkste Manta A, den Opel ab Werk je gebaut hat. 1974 und 1975 war der Manta GT/E das kräftigste Modell der ersten Generation mit 77 kW/105 PS. Beim 2021er Elektro-Manta steht dem Fahrer zudem aus dem Stand ein Drehmoment von 255 Newtonmeter zur Verfügung. Der Pilot hat die Wahl, ob er das originale Viergang-Getriebe per Hand schalten möchte oder den vierten Gang einlegt und dann automatisch fährt. Die Kraft wird stets an die Hinterräder geleitet.

Die Lithium-Ionen-Batterie des Manta GSe ElektroMOD verfügt über eine Kapazität von 31 kWh und erlaubt damit den Entwicklern nach eine Reichweite von rund 200 Kilometern. Wie bei einem serienmäßigen Opel Corsa-e oder Opel Mokka-e kann auch der Manta GSe Bremsenergie zurückgewinnen und in der Batterie speichern. Das Aufladen erfolgt über ein 9-kW-Bordladegerät für ein- und dreiphasigen Wechselstrom in knapp vier Stunden.

Optisch setzt der Manta GSe ElektroMOD auf das neue Opel-Gesicht. Dazu die Designer: „Stand der Manta A schon für den Opel-Vizor von Mokka und Crossland Pate, so trägt der ElektroMOD nun über die gesamte Fahrzeugbreite selbst den Opel Pixel-Vizor.“ Über diesen LED-Screen kann der Manta GSe mit seiner Umwelt kommunizieren. „My German heart has been ELEKTRified“, läuft als Schriftzug über die neue Front. „I am on a zero e-mission“, erklärt der GSe und zeigt im nächsten Moment die Silhouette eines Manta-Rochens, der über den Pixel-Vizor gleitet. Die LED-Technologie arbeitet darüber hinaus in den integrierten Tagfahrlichtern, den Hauptscheinwerfern sowie den dreidimensional gestalteten Rückleuchten.

Der neongelbe Lack korrespondiert mit der gerade erneuerten Corporate Identity von Opel und umrahmt die schwarze Motorhaube. In den Radhäusern stecken jetzt extra designte 17-Zoll-Aluminiumräder mit Reifen der Dimensionen 195/40 R 17 an der Vorder- und 205/40 R 17 an der Hinterachse. Auf dem Kofferraum steht „Manta“ in der neuen Opel-Schrift. Die verchromten Stoßstangen des Originals sind verschwunden, wie schon zu damaliger Zeit bei vielen Tuning- und Rennfahrzeugen.

Im Innenraum des Manta GSe ElektroMOD hat aktuelle Digitaltechnik Einzug gehalten. Statt auf klassische Rundinstrumente blickt der Fahrer jetzt auf ein breites Opel-„PurePanel“ wie bereits beim neuen Mokka in Serie. Zwei integrierte, fahrerorientierte Displays mit 12 und 10 Zoll zeigen Informationen wie Ladezustand und Reichweite. Die Musik kommt von einer Bluetooth-Box der Verstärker-Marke Marshall. Die Sportsitze des Manta GSe ElektroMOD mit ihrer zentralen gelben Dekorlinie sind einst für den Opel Adam S entwickelt worden. Der Fahrer nimmt hinter einem von Opel überarbeiteten Petri-Dreispeichen-Lenkrad Platz.

Die weitere Zukunft des Manta GSe ElektroMOD bleibt abzuwarten. Opel-Chef Michael Lohscheller erwägt ein Comeback des Klassikers als Elektroauto. Das Feedback auf erste Teaser des RestoMods sei „überwältigend“ gewesen, sagte er im Gespräch mit Business Insider. „Deutschland scheint auf den Manta zu warten.“ Die Marktforschung des Unternehmens werde mit Sicherheit eine potenzielle Serienversion durchspielen. „Und dann werden wir die Frage beantworten: Neuer Manta, ja oder nein?“