Hyundai hat ehrgeizige Ziele für die elektrische Zukunft der Automobilindustrie verkündet, laut einem Bericht werden die Südkoreaner ihre Bemühungen nun noch einmal intensivieren. Demnach soll die Zahl der Modelle mit Verbrennungsmotoren deutlich reduziert und stattdessen weitere Ressourcen in Elektroautos investiert werden. Das schreibt die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf zwei mit den Plänen vertraute Personen.

Das Angebot an mit fossilen Kraftstoffen angetriebenen Fahrzeugen soll dem Bericht zufolge um 50 Prozent kleiner werden. Die Entscheidung hierfür sei bereits im März gefallen. „Es ist eine wichtige Geschäftsentscheidung, die in erster Linie Mittel für Forschung und Entwicklung in den verbleibenden Bereichen freigibt: Elektromotoren, Batterien, Brennstoffzellen“, zitiert Reuters eine Quelle. Einen konkreten Zeitplan nannte der Insider nicht.

Auf Anfrage der Nachrichtenagentur wollte sich Hyundai nicht konkret zu den mutmaßlichen Plänen für weniger Verbrenner-Modelle äußern. Der Konzern erklärte, die Aufnahme von umweltfreundlichen Fahrzeugen wie Wasserstoff-Brennstoffzellen-Modellen und Batterie-Elektroautos zu beschleunigen. Die Südkoreaner merkten an, die Effizienz der in Schwellenländern vertriebenen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren verbessern zu wollen. In wichtigen Märkten wie den USA, Europa und China werde das Portfolio an Batterie-Fahrzeugen schrittweise mit dem Ziel der Komplett-Elektrifzierung bis 2040 erweitert.

Zur Hyundai Motor Group gehören neben Hyundai auch dessen Edelmarke Genesis sowie Kia. Alle drei Anbieter haben angekündigt, in den kommenden Jahren mehrere neue Elektroautos auf den Markt zu bringen. Im Mittelpunkt steht dabei die modulare Architektur E-GMP, die exklusiv für moderne, rein batteriebetriebene Autos ausgelegt ist. Die Strategie für die Transformation zu vollelektrischen Modellen solle in den nächsten sechs Monaten finalisiert werden, heißt es.

Neue Gesetze, steigende E-Auto-Nachfrage

Im Jahr 2025 wollen Hyundai, Genesis und Kia zusammen um die eine Million Elektroautos pro Jahr verkaufen und bei der alternativen Antriebsart einen Marktanteil von weltweit zehn Prozent erreichen. Hintergrund sind die in Europa und China sowie dem wichtigen US-Automarkt Kalifornien immer strengeren Vorgaben für CO2-Emissionen im Verkehrssektor. Immer mehr Kunden wollen zudem auf Elektroautos umsteigen, dazu tragen insbesondere teils hohe staatliche Förderungen in vielen Ländern bei.

Die Entwicklung neuer Antriebskonzepte für Verbrennungsmotoren hat Hyundai nach den Informationen von Reuters eingestellt. Andere große Autokonzerne wie der in diesem Jahr aus PSA und Fiat-Chrysler hervorgegangene Stellantis-Konzern oder Daimler wollen ebenfalls kein Geld mehr in die Entwicklung neuer Benzin- oder Dieselmotoren investieren. Auch Volkswagen und BMW setzen künftig verstärkt auf E-Autos, die großen Hersteller wollen allerdings bis auf unbestimmte Zeit weiter auch Benzin- und Dieselautos bauen. Kleinere Marken wie Volvo, MINI sowie Ford in Europa wollen dagegen in wenigen Jahren nur noch reine Stromer anbieten.