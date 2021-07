Opel hat sein Angebot an E-Modellen nach dem Verkauf an die französische PSA-Gruppe im Jahr 2017 deutlich erweitert. Auch nach der Fusion von PSA mit Fiat Chrysler zum neuen Autoriesen Stellantis in diesem Jahr soll das Stromer-Portfolio weiter ausgebaut werden. Das aktuelle E-Mobilitäts-Programm hat bereits einen größeren Anteil an den Verkaufszahlen der Rüsselsheimer Marke.

Insgesamt seien nach vorläufigen Zahlen im Juni 2316 elektrifizierte Opel-Pkw in Deutschland neuzugelassen worden, teilte das Unternehmen mit. Damit liege der Anteil der Elektro- und Hybridmodelle am Pkw-Gesamtabsatz der Marke inzwischen bei 14 Prozent. „Mit anderen Worten: Bereits fast jeder 7. verkaufte Opel in Deutschland ist ein batterie-elektrisches Fahrzeug oder ein Plug-in-Hybrid“, unterstrich das Unternehmen.

Bei den Pkw bietet Opel aktuell den Corsa als Elektroauto an, seit neustem zudem das Kompakt-SUV Mokka. Die genauen Verkaufszahlen von Corsa-e und Mokka-e im Juni wurden nicht veröffentlicht. Darüber hinaus sind mittlerweile diverse E-Varianten der Nutzfahrzeuge von Opel erhältlich.

Über alle Antriebsarten hinweg konnte Opel im ersten Halbjahr auf dem wichtigen deutschen Heimatmarkt deutliche Zugewinne bei Absatz und Marktanteil erzielen: Die Pkw-Neuzulassungen stiegen gegenüber dem Vorjahr um 39 Prozent auf 84.700 Einheiten, und damit deutlich stärker als der Markt (+14,9 %). So konnten die Rüsselsheimer ihren Pkw-Marktanteil im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 um 1,1 Prozentpunkte auf 6,1 Prozent ausbauen. Auch im Monatsvergleich liegt Opel im Plus: Im Juni verkaufte das Unternehmen mehr als 16.500 Pkw (+69 %) und erreichte damit einen Marktanteil von 6,0 Prozent – 1,6 Prozentpunkte mehr als im Jahr zuvor.

„Das erste Halbjahr 2021 war für Opel sehr erfolgreich. Dafür haben die Opel Händler vor Ort einen entscheidenden Beitrag geleistet, indem sie trotz schwieriger Rahmenbedingungen die Einführung des neuen Crossland sowie des neuen Mokka erfolgreich umgesetzt haben und dazu beitragen, dass der Corsa seit Monaten der meistverkaufte Kleinwagen Deutschlands ist“, sagte Opel-Deutschlandchef Andreas Marx. „Darauf wollen wir im weiteren Jahresverlauf aufbauen und unseren Wachstumskurs fortsetzen.“

Bis 2024 will Opel in jeder Baureihe eine elektrifizierte Variante anbieten. Im letzten Monat hat die Marke einen ersten Ausblick auf den neuen Astra gegeben, der in diesem Jahr seine Premiere feiern wird. Der komplett neu entwickelte Kompaktwagen wird in der nächsten Generation erstmals auch elektrifiziert angeboten, zunächst aber wohl nur als Plug-in-Hybrid. Wie es um die Serienchancen des ebenfalls kürzlich gezeigten vollelektrischen Manta GSe ElektroMOD steht, ist nicht bekannt.