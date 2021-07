Das Batterie-Start-up Northvolt ist hierzulande vor allem für seine enge Kooperation mit Volkswagen bekannt. Laut einem Bericht plant das schwedische Unternehmen nun auch den Aufbau einer eigenen Zell-Produktion in Deutschland. „Wir sind mit mehreren Bundesländern im Gespräch über die Möglichkeit, in Deutschland eine Fabrik zu errichten“, sagte Northvolt-Chef Peter Carlsson im Interview mit der Automobilwoche.

Details wollte der ehemalige Tesla-Manager der Branchenzeitung nicht verraten. Man sei noch in einer sehr frühen Phase, sagte er. Es gebe aus Deutschland jedoch bereits die Zusage, das Vorhaben als Projekt von gemeinsamem europäischem Interesse zu fördern. Der Neubau in der Bundesrepublik wäre eine von zwei weiteren Batterie-Fabriken, die Northvolt nach dem Hochfahren des ersten Werks in Skellefteå im Norden Schwedens vorantreibt. Für eine mögliche Neuansiedlung in Deutschland gebe es aber noch offene Fragen. „Es gibt dort schon noch große Herausforderungen, speziell im Hinblick auf die Energieversorgung“, so Carlsson.

Anders als in Schweden könnte Northvolt in Deutschland nicht billigen Strom aus Wasserkraft nutzen. „Wir untersuchen derzeit, wie wir dieses Problem lösen können“, erklärte Carlsson. Man wolle auf jeden Fall dem gleichen Anspruch an Nachhaltigkeit wie im Heimatmarkt gerecht werden. Derzeit würden verschiedene Möglichkeiten geprüft, darunter die Lieferung von Vorprodukten aus Schweden. „Noch sind wir hier nicht am Ziel. Aber wir versuchen, kreativ zu sein“, sagte Carlsson.

Bei seiner Tätigkeit in Nordschweden betont Northvolt die Nutzung von preiswertem und umweltfreundlichem Strom aus Wasserkraft. „Der gesamte Wertschöpfungsprozess von den Rohstoffen bis hin zur Fertigung der Batterie ist extrem energieintensiv“, räumte Carlsson ein. Daher habe man sich gezielt für den Norden Schwedens als Standort entschieden. Dort könne das Start-up „zu sehr geringen Kosten“ auf große Mengen an erneuerbarer Energie aus Wasserkraft zurückgreifen. Das sorge nicht nur für einen kleinen CO2-Fußabdruck, sondern auch günstige Produktionskosten. „Das ist das Geschäftsmodell, das wir nun umsetzen“, erklärte der Northvolt-Chef.

Das Stammwerk in Skellefteå soll bis Jahresende in Betrieb gehen. Bis 2025 soll die Kapazität von zunächst 8 auf 60 Gigawattstunden (GWh) ausgebaut werden, zwei Drittel davon sind für Volkswagen. Der schwedische Northvolt-Standort ist Teil des von dem deutschen Autohersteller für seine Elektroauto-Offensive angekündigten Netzes von sechs Batterie-Großfabriken in Europa. Bei dem geplanten neuen deutschen Werk von Northvolt handelt es sich laut Carlsson um ein eigenständiges Projekt. Die Schweden arbeiten auch mit BMW und Volvo zusammen.