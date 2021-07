Volkswagen hat diese Woche seine neue Strategie bis 2030 vorgestellt. Spanien will der Konzern dabei zu einer strategischen Säule seiner Elektrifizierung machen. Konkret sieht der Plan vor, das Volkswagen und die Tochter Seat mit der spanischen Regierung zusammenarbeiten, um das Land „in einen führenden E-Mobility-Hub zu transformieren“.

Volkswagen strebt an, eine Batteriezellenfabrik in Spanien zu bauen. Nach Schweden und Deutschland könnte das Land damit der dritte Standort für eine von sechs in diesem Jahr angekündigten Großfabriken für Akkus in Europa werden. Zudem könnte eine geplante Familie von kleinen Batterie-Autos in Spanien produziert werden. „Der Small-BEV-Familie (BEV = Battery Electric Vehicle/Batterie-Auto, d. Red.) wird eine Schlüsselrolle bei der Demokratisierung der Elektromobilität in Europa zukommen, da sie klimaneutrale E-Mobilität für mehr Kunden zugänglich machen wird“, heißt es in einer Mitteilung.

„Spanien könnte eine strategische Säule unserer Elektrifizierungsstrategie werden. Wir sind gewillt, die gesamte Wertschöpfungskette der E-Mobilität im Land zu errichten – von der Produktion von Elektrofahrzeugen und Bauteilen für Elektrofahrzeuge bis hin zu einer neuen Batteriezellenfabrik des Konzerns“, erklärte Volkswagen-Vorstandschef Herbert Diess. „Abhängig von den allgemeinen Rahmenbedingungen und der staatlichen Unterstützung könnte ab 2025 die Small-BEV-Familie in Spanien gebaut werden.“

Thomas Schmall, verantwortlich für den konzerneigenen Zulieferer Volkswagen Group Components und Vorsitzender des Aufsichtsrats von Seat, sagte: „Wir treiben unsere Batteriestrategie weiter voran und sind gewillt, Gigafabrik Nummer drei in Spanien zu bauen. Der Standort würde die Versorgung der geplanten Elektrofahrzeugproduktion in Spanien sicherstellen. Wie bei unseren ersten beiden geplanten Fabriken in Salzgitter und Skellefteå würden wir die potenzielle Gigafabrik gemeinsam mit einem strategischen Partner bauen wollen. In seiner endgültigen Ausbauphase am Ende der Dekade könnte das Werk eine Jahreskapazität von 40 Gigawattstunden haben.“

Für die Realisierung seien staatliche Unterstützung und staatliche Investitionen erforderlich, betonte Seat-Chef Wayne Griffiths. „Wir wollen mit der spanischen Regierung zusammenarbeiten, um das Land in einen führenden E-Mobility-Hub zu transformieren und das Werk von Seat in Martorell zu einer Fabrik für reine Elektrofahrzeuge zu machen. Die Iberische Halbinsel ist entscheidend für das Erreichen einer klimaneutralen Mobilität in Europa bis 2050. Wir stehen bereit, um die spanische Automobilindustrie zu transformieren und deutlich zur Entkarbonisierung von Südwesteuropa beizutragen.“

Seat hat im März den Plan „Future: Fast Forward“ vorgestellt, mit dem das Unternehmen die Elektrifizierung der Automobilindustrie in Spanien vorantreiben und ab 2025 Elektroautos für den Stadtverkehr in Spanien bauen will. Dabei handele es sich um ein Projekt mit großem potenziellem Volumen. „Es wäre ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Nachhaltigkeit und beim Kampf gegen den Klimawandel und könnte zum Motor für die Transformation der spanischen Automobilindustrie werden“, so Seat. Das Segment von 20.000 bis 25.000 Euro sei entscheidend, um Elektromobilität für die breite Masse zugänglich zu machen und die Ziele des Green Deal zu erreichen.