Die Hochschule Koblenz forscht seit 2018 gemeinsam mit der Energieversorgung Mittelrhein (evm) für die Umnutzung von Straßenlaternen als schneller Ladepunkt für Elektroautos. Nun wurde das Patent für die Lademöglichkeit angemeldet, erste Einsätze von Prototypen in Remagen und Koblenz sind in Planung.

Im städtischen, oft eng bebauten Raum stelle es eine echte Herausforderung dar, wenn die eigene Garage mit Stromanschluss fehle. „Warum also nicht die bereits vorhandene Infrastruktur nutzen und Straßenlaternen technisch so erweitern, sodass diese nicht nur zur Beleuchtung von Bürgersteig und Fahrbahn dienen, sondern auch zum Laden der E-Fahrzeuge genutzt werden können?“, so die Hochschule Koblenz in einer Mitteilung.

Laternenladen ist nicht neu und wird bereits in verschiedenen Städten von privaten Unternehmen angeboten. „Doch die Ladeleitung ist dabei bislang sehr gering, sie erreicht nur 2,3 kW in der Standard-Ausführung und 11 kW in der erweiterten Version“, erklärt Projektleiter Johannes Stolz aus dem Fachbereich Ingenieurwesen der Hochschule Koblenz. „Wir haben also den bestehenden Ansatz erweitert, im Laborversuch praktisch nachgewiesen und nun auch zum Patent angemeldet. Mit unserem Prototyp können wir Ladegeschwindigkeiten erreichen, die sonst nur Schnell-Ladesäulen bieten.“

2019 hatte das Team aus Vertretern von Hochschule und evm einen ersten Prototyp vorgestellt. Durch die neue Technik habe sich die Ladezeit deutlich verkürzt. „Mit jeder Minute Ladezeit lädt man etwa drei Kilometer Reichweite auf, sodass das Vollladen je nach Auto in knapp zwei Stunden erledigt sein kann“, berichtet Stolz. Die Koblenzer Forscher gingen dabei vom Ansatz aus, bereits vorhandene Komponenten weiterzunutzen. „Wir wollten für die Ertüchtigung der Laternen zu Ladesäulen keinen einzigen Pflasterstein heben müssen und damit Tiefbauarbeiten völlig vermeiden“, so Stolz. Damit könne nicht nur die Ladeleistung gesteigert, sondern auch die Kosten gegenüber einem konventionellen Ausbau um etwa 30 Prozent reduziert werden.

Die Ergebnisse der Forschung zeigen laut den Projektverantwortlichen, dass die Ladeleistung für einen kompletten Straßenzug auf 102 kW dauerhaft und 145 kW für eine Stunde erreicht werden kann. „Das ist möglich, da wir die vorhandenen Spezifikationen der Erdkabel und der Anschlussdosen vollständig ausgenutzt haben“, erläutert Stolz. Damit könnten im Stadtgebiet stehende Laternen auch zum Laden von E-Autos genutzt werden – nach einer Aufrüstung mit zusätzlichen Anbau- oder Nebenbauschränken, an denen dann die Ladestation montiert werden kann.

Standorte für den Einsatz von Prototypen seien bereits seit Längerem sowohl in Koblenz als auch in Remagen mit den dort Verantwortlichen im Gespräch, lässt die Hochschule Koblenz verlauten. Noch in diesem Jahr könnten erste Straßenlaternen dazu dienen, E-Fahrzeuge zu laden.