Das US-amerikanische Elektroauto-Startup Rivian verschiebt abermals die Auslieferung seiner ersten Fahrzeuge. Der Pickup-Truck R1T und das SUV R1S sollen etwa zwei Monate später als zuletzt in Aussicht gestellt zu den Kunden kommen. Der Grund dafür sind Verzögerungen in der Produktion, die durch „kaskadierende Auswirkungen der Pandemie“ verursacht wurden, insbesondere durch die anhaltende weltweite Knappheit an Halbleiterchips. Das teilte Gründer und Firmenchef RJ Scaringe in einem Brief an Kunden mit.

Neben seinen beiden ersten eigenen Elektroautos baut Rivian für Amazon einen maßgeschneiderten Batterie-Lieferwagen. Der E-Commerce-Riese hat auch direkt in das Start-up investiert. Abgesehen von den unvorhergesehenen Herausforderungen sei die Markteinführung von drei neuen Fahrzeugen bei gleichzeitigem Aufbau einer Produktionsanlage für mehrere Modelle „ein komplexes Orchester“ von koordinierten und miteinander verknüpften Aktivitäten. Schon kleine Probleme könnten dabei zu Verzögerungen beim Hochlauf führen, erklärte Scaringe.

Die Auslieferung des R1T wird laut dem Firmenchef nun im September starten, der R1S „in Kürze“ folgen. Eigentlich sollte der Pickup-Truck im Juli an erste Kunden übergeben werden. Bereits zuvor war der Beginn der Produktion von Kundenfahrzeugen wegen des Coronavirus von Ende 2020 auf dieses Jahr verlegt worden.

Auch andere Autohersteller haben mit den Auswirkungen der Pandemie und Knappheit bei Computerchips zu kämpfen. Rivian kann trotz der erneuten Verzögerung weiter sehr optimistisch in die Zukunft blicken: Der R1T dürfte das erste Elektroauto seiner Art auf dem Markt noch vor Teslas „Cybertruck“ werden. Das Interesse an dem Pickup-Truck und dem die gleiche Basis nutzenden SUV ist der Resonanz in den Medien und in Online-Foren nach zu urteilen groß. Die Zahl der seit einigen Monaten möglichen Reservierungen verrät das Start-up aber nicht. Geldsorgen muss sich Rivian vorerst nicht machen, da Anfang des Jahres abermals Milliarden von Investoren eingesammelt werden konnten. Die jüngste Finanzierungsrunde brachte 2,65 Milliarden Dollar.

Scaringe gab in dem aktuellen Schreiben an die Kunden einige weitere Details über die Fortschritte des Unternehmens bekannt, darunter, dass es jetzt mehr als 7000 Mitarbeiter beschäftige. Die Rivian-Fabrik im US-Bundesstaat Illinois hat laut Scaringe zwei getrennte Produktionslinien, die Fahrzeuge herstellen. Eine sei für den R1T bestimmt und die andere Linie für die Transporter. Scaringe sagte weiter, dass Rivian schon „Hunderte von Fahrzeugen“ als Teil des Validierungsprozesses gebaut habe.

Nach dem Start von R1T und R1S in den USA in diesem Jahr soll auch der europäische Markt mit Rivian-Elektroautos beliefert werden. Für die internationale Expansion könnte eine regionale Produktion eingerichtet werden – auch Deutschland soll dafür im Gespräch sein. Hierzulande kommt zunächst wohl nur der R1S auf die Straßen. Anschließend könnten für höhere Stückzahlen konzipierte, auf die Bedürfnisse der internationalen Kunden zugeschnittene kleinere Modelle folgen. Einen konkreten Termin für den Start in Europa gibt es bisher nicht.