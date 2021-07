Volkswagen will zum führenden Anbieter von E-Mobilität werden. Dazu sind bis Mitte des Jahrzehnts auch erschwinglichere Elektro-Kleinwagen geplant. Die günstigen Preise aktueller Einsteiger-Modelle mit Verbrennungsmotor werden aufgrund der teureren alternativen Antriebstechnik vorerst aber nicht möglich sein. Durch strengere Emissionsvorgaben der Politik werden auch erschwingliche Kleinwagen mit Benzin- oder Dieselmotor eine immer größere Herausforderung für die Branche.

„Eine Umsetzung der diskutierten EU7-Szenarien wäre nur mit tiefgreifenden technischen Maßnahmen möglich, die aufwendig und damit sehr kostenintensiv sind“, sagte Frank Welsch als Entwicklungsvorstand des Volkswagen-Konzerns der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Er blickt auf die nächste Stufe der Abgasnormen in der EU, die gerade für Mitte des Jahrzehnts verhandelt werden. Mildhybride, wie sie zumindest von der Mittelklasse aufwärts bereits Standard sind und so langsam in die Kompaktklasse kommen, würden da kaum reichen.

Um auf die geforderten CO2-Werte zu kommen, müssten deutlich stärkere E-Motoren und größere Puffer-Batterien eingebaut werden, erklärte Welsch. Von einer erweiterten Abgasnachbehandlung im Kampf gegen Stickoxide und Kohlenmonoxid ganz zu schweigen. „Das würde die meisten Fahrzeuge deutlich verteuern“, so der Volkswagen-Manager. „Erschwingliche Einstiegsfahrzeuge mit Verbrennungsmotor würden damit definitiv der Vergangenheit angehören.“

Einem Nachfolger für den Kleinwagen up! hat Konzernchef Herbert Diess der dpa zufolge bereits eine Absage erteilt. Selbst hinter den Polo mache er unter diesen Umständen „ein dickes Fragezeichen“. Denn je günstiger ein Auto sei, desto höher falle der Anteil der Kosten für die verbesserte Abgasreinigung aus – und desto schwieriger werde es, diese Kosten an die Kunden weiterzugeben, erklärte Professor Stefan Bratzel von der Hochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach der dpa. In der Oberklasse und im Premiumsegment mache das keinen so großen Anteil an den Kosten aus und könne besser refinanziert werden. „Doch kleinere Autos sind dann praktisch unverkäuflich und dürften eingestellt werden“, so Bratzel.

Der Markt passt sich an

Auch Andreas Radics vom Strategieberater Berylls in München erwartet dramatische Veränderungen im Angebot. Ein komplettes Aus für alle Kleinwagen sieht er noch nicht, die Modellauswahl werde aber deutlich kleiner ausfallen und die Generationsfolge werde verzögert. „Verbleibende Modelle werden nur dann weiter zum Programm gehören können, wenn ihre Modelllaufzyklen erheblich verlängert werden, damit sich die Entwicklungskosten amortisieren“, so der Branchenexperte.

Die verbleibenden kleinen Autos werden nach Ansicht der Experten deutlich teurer. CO2-Reduktion gebe es nicht zum Nulltarif, so die Position des deutschen Verbands der Automobilindustrie (VDA). Da die Hersteller die höheren Kosten gewöhnlich an die Kunden weitergeben, dürften für die noch erhältlichen Modelle in den unteren Segmenten höhere Preise als bisher aufgerufen werden. Auch kleine Elektroautos werden bis auf Weiteres keine Schnäppchen sein, da ihre für Alltagstauglichkeit erforderlichen Batteriesysteme noch für höhere Kosten als bei Verbrennern sorgen. In Deutschland federt das zwar die aktuell bis zu 9000 Euro hohe Förderung von E-Autos ab, den Zuschuss dürfte es aber nur noch einige Jahre geben.

Der International Council on Clean Transportation (ICCT) in Berlin glaubt trotz der Herausforderungen, dass individuelle Mobilität auch in Zukunft erschwinglich bleiben wird. Der ICCT verweist auf das Sparpotenzial von Elektroautos und die erwarteten steigenden Treibstoffpreise: Weil saubere Autos auch weniger Sprit bräuchten und Elektroautos in der Wartung billiger seien, könnten die Kunden unter dem Strich langfristig sogar sparen, argumentiert die gemeinnützige Forschungsorganisation.

Auch bei deutschen Autobauern will man das Kleinwagen-Segment noch nicht aufgeben. Sie bedienen sich dazu chinesischer Hilfe: Eine günstige Entwicklung, ein kostenbewusster Einkauf und eine preiswerte Produktion im Fernen Osten sollen die nächste Generation von Kleinwagen wie MINI und Smart auch mit E-Antrieb bezahlbar halten, teilten die jeweiligen Hersteller der dpa mit. Und bei Volkswagen ist bereits ein Elektroauto in Entwicklung, das laut Welsch ohne Förderung ab etwa 20.000 Euro kosten soll. Der ID.2 soll zur Mitte des Jahrzehnts auf den Markt kommen.