Tesla hat im Juni in Deutschland den 1000 Ladeplatz seines weltweiten „Supercharger“-Schnellladenetzes in Betrieb genommen. Auch europaweit schreitet der Aufbau der unternehmenseigenen Strom-Tankstellen zügig voran.

Im zweiten Quartal sei ein neuer Meilenstein erreicht worden: „In einem einzigen Quartal wurden rekordverdächtige 700+ Supercharger an 80 Standorten in ganz Europa installiert“, verkündete Tesla in einer Mitteilung. Der überwiegende Großteil der neu errichteten Ladesäulen seien Supercharger der bisher leistungsfähigsten Generation „V3“.

Tesla Supercharger befinden sich entlang viel befahrener Routen und stehen exklusiv Kunden des US-Herstellers zur Verfügung. Schwerpunkt bei den neu eröffneten europäischen Schnellladepunkten war zuletzt klar Deutschland: Hier kamen im zweiten Quartal Unternehmensangaben nach 179 Säulen an 17 Standorten hinzu. In vielen Fällen gab es Erweiterungen bestehender Standorte, zehn wurden ganz neu eingerichtet.

Auch Frankreich bekam im zweiten Quartal reichlich neue Ladeinfrastruktur von Tesla: Dort stieg die Zahl der Supercharger-Säulen nach den Angaben um 128. In Norwegen kamen 106 neue Tesla-Ladeplätze hinzu, in Großbritannien 70 und in Italien 40. In den weiteren genannten europäischen Ländern fand die Inbetriebnahme neuer Supercharger in kleinerem Umfang statt.

Die Elektroautos von Tesla können je nach Modell und Produktionszeitpunkt unterschiedlich schnell an Superchargern Strom ziehen. Das Maximum an V3-Säulen ist derzeit 250 Kilowatt (kW). Firmenchef Elon Musk hat kürzlich bekräftigt, dass die Ladeleistung weiter verbessert werden soll. „Wir werden anfangen, auf 280, 300, 350 zu gehen“, kündigte Musk an. Weiter äußerte er sich dazu nicht.

Tesla informierte in der aktuellen Mitteilung auch über die Eröffnung von neuen Niederlassungen in Europa zwischen April und Juni 2021. Insgesamt waren es demnach 12 – vier davon in Großbritannien, zwei in Deutschland und einzelne weitere in anderen Ländern. In Deutschland gibt es damit laut Teslamag jetzt 15 Service-Standorte von Tesla. Mindestens drei weitere in Bielefeld, Dresden und Regensburg seien geplant. Darüber hinaus wurden im zweiten Quartal nach Angaben von Tesla europäische Standorte – darunter ein deutscher in Mühlhausen – erweitert, damit sie neben einem Showroom für Kunden nun auch Service-Dienstleistungen vor Ort bieten können.