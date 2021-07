Der zum chinesischen Geely-Konzern und Volvo gehörende schwedische Elektroautobauer Polestar will bis 2030 ein klimaneutrales Fahrzeug bauen. Nachhaltigkeitschefin Fredrika Klarén hat in einem Interview mit dem Magazin Electrified erklärt, wie das „Polestar 0 Projekt“ gelingen soll.

„Wir sprechen von Klimaneutralität, wenn es uns gelingt, alle Emissionen zu vermeiden, die einen Einfluss auf das Klima haben können“, so Klarén. Dabei rechne das Unternehmen nicht nur Kohlendioxid mit ein, sondern auch alle anderen Gase, die das Potenzial haben, die Erderwärmung zu beeinflussen. „Wir beziehen alles in die Rechnung mit ein“, betonte die Managerin – auch die Lieferströme, die das Unternehmen erreichen, die Prozesse innerhalb des Unternehmens sowie die Faktoren, die mit der Benutzung der verkauften Produkte einhergehen.

Kompensationsgeschäfte wie etwa den Kauf von Wäldern, sogenannte Offsets, haben sich nach Meinung von Klarén „in eine Art Monster verwandelt“, das es Menschen erlaube, weiterhin zu verschmutzen. Sie kauften sich praktisch frei von der Verpflichtung, Emissionen zu reduzieren. Bei Polestar habe man nicht erkennen können, dass die Offset-Praxis einen tatsächlichen Einfluss im Sinne der Verringerung von Emissionen hat. Das Polestar 0 Projekt ziele daher für die Reduktion von Kohlenstoffemissionen auf neue Produktionsmethoden ab, anstatt auf traditionelle Verfahren zu setzen und dann durch Offsetting Emissionen zu kompensieren.

Klarén räumte ein, dass ein klimaneutrales Auto eine große Herausforderung sei. Gegenwärtig könne sie „praktisch nichts garantieren“. Polestar wisse noch nicht genau, wie das Ziel realisiert werden kann, sei aber entschlossen, es zu erreichen. „Nur, wenn wir es uns vornehmen, können wir dies auch erreichen. Aber jetzt geht die Arbeit richtig los, vor allem, in dem wir die Transparenz auf allen Gebieten erhöhen und in der Zulieferkette glaubwürdige Prozesse schaffen“, erklärte die Nachhaltigkeitsverantwortliche von Polestar.

Polestar hat im letzten Jahr für sein Elektroauto Polestar 2 als einer der ersten Hersteller eine Ökobilanz präsentiert. Damals habe es in Schweden eine große öffentliche Debatte um den Nutzen von E-Autos gegeben und diese Diskussion halte noch an. Inzwischen sei aber vielfach nachgewiesen, dass ein batteriebetriebenes Modell wie der Polestar 2 Fahrzeuge wie etwa die der XC-Reihe von Volvo in der Umweltbilanz schlägt – und zwar unabhängig der geladenen Art von Strom, so Klarén. Polestar wolle die Vergleichsdiskussionen beenden und den Blick darauf richten, wie die Produktion der Autos nachhaltiger gestaltet werden kann. Dafür sei größtmögliche Transparenz erforderlich.

„Wir wollen ein Vorbild in der Autoindustrie sein“

Polestar fertigt seine Elektroautos in China und damit in einem Land, das beim Klimaschutz in vielen Bereichen kein Vorreiter ist. Darauf angesprochen sagte Klarén, dass sich in der Volksrepublik viele Menschen für einen nachhaltigen Lebensstil interessieren würden. China investiere zwar noch immer in Kohlegewinnung, parallel gebe es jedoch einen Trend zur Nachhaltigkeit. Das sei auch in vielen anderen Ländern der Fall. Polestar wolle auf der richtigen Seite stehen und verlange daher bei Geschäften in China erneuerbare Energie.

„Wir wollen ein Vorbild in der Autoindustrie sein“, sagte die Managerin. „Wir denken, dass Design, Technik und Nachhaltigkeit zusammengehören.“ Es sei keine Frage nach entweder oder. Wenn man ein schönes Auto präsentiere, das außerdem eine gute Leistung bietet und auch noch nachhaltig produziert ist, dann könne man damit das Interesse nach dem Modell fördern. Bislang sei es oft so gewesen, dass Kunden Opfer bringen mussten, wenn sie ein nachhaltiges Auto fahren wollen. Heute müsse man keine Kompromisse mehr eingehen und könne alles zusammen in einem Paket anbieten.

Schnäppchenpreise lassen sich mit nachhaltig hergestellten Elektroautos nicht erzielen. Man müsse den Kunden ein attraktives Angebot machen, sagte Klarén dazu. Das umfasse, dass man erkläre, was gut an Nachhaltigkeit ist. „Ich glaube, wir können ein Unternehmen sein, dass Menschen inspiriert und in ihnen den Wunsch weckt, einen mehr auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Lebensstil zu entwickeln. Selbst wenn es bedeutet, etwas mehr für dieses oder jenes Produkt zu zahlen“, so die Polestar-Managerin. Sie habe früher bei Ikea gearbeitet und denke deshalb, dass Nachhaltigkeit auch demokratisch sein muss.

Polestar sehe Nachhaltigkeit nicht als Mehrwert für wohlhabende Menschen. Das Unternemen wolle vermitteln, dass dieser Aspekt nicht zwangsläufig steigende Kosten bedeutet, sondern auch hilft, Kosten zu sparen. Als Premiummarke habe Polestar die Möglichkeit, nach Wegen zu suchen, ein Auto auf bessere Weise als bisher üblich herzustellen, innovative Fertigungsmethoden anzuwenden, neue Materialien zu verarbeiten und damit letztlich einen Nutzen für die ganze Industrie zu schaffen.