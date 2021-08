Die Grünen haben dargelegt, was sie im Falle eines Wahlsiegs konkret für das Klima tun wollen. Die nächste Bundesregierung müsse ihre ganze Kraft auf die Bewältigung der Klimakrise ausrichten. Mit dem „Klimaschutz-Sofortprogramm“ lege man zehn Vorschläge vor, die Grundlage der Klimaschutzpolitik in den ersten Monaten in der Regierung sein werden, so die Partei. Einer der Schwerpunkte des Programms ist die Mobilität.

Noch immer hingen 93 Prozent des Verkehrs an fossilem Öl und Gas. „Der Weg zur Klimaneutralität erfordert, dass wir unsere Mobilität grundlegend neu denken“, fordert die Umweltpartei. Große deutsche Autokonzerne seien beim Thema Elektroautos weiter als Teile der Politik. „Wir werden ihnen einen verlässlichen Rahmen geben und dafür sorgen, dass genügend grüner Strom vorhanden ist.“ Zudem liege in der Mobilitätswende eine große Chance: Mobilität für alle sei nachhaltig gesichert und erschwinglich. In Städten und Dörfern entstehe mehr Lebensqualität, die Fortbewegung erfolge klimaschonend ohne Staus und Verkehrstote, mehr Freiheit, Teilhabe und Wohlstand seien möglich.

Gleich der erste Vorschlag im Klimaschutz-Sofortprogramm der Grünen ist der schnellere Ausbau erneuerbarer Energien, da diese der Dreh- und Angelpunkt für mehr Klimaschutz und eine wettbewerbsfähige Industrie sei. Es brauche schnellstmöglich mehr grünen und günstigen Strom, um die klimaschädlichen Emissionen insbesondere in den Sektoren Verkehr, Industrie und Wärme zu verringern.

„Mobilitätswende beschleunigen“

Mit Blick auf die angestrebte beschleunigte Mobilitätswende wollen die Grünen:

Die Rahmenbedingungen für Elektromobilität verbessern, indem die Dienstwagenregelung im Einkommenssteuergesetz und die Kfz-Steuer im Kraftfahrzeugsteuergesetz am CO2-Ausstoß der Fahrzeuge ausgerichtet werden.

Einen neuen Masterplan Ladeinfrastruktur vorlegen, mit dem die Rahmenbedingungen bei der Genehmigung und beim Bau verbessert und das Laden bequemer und einfacher werden. Zudem ist eine Extraprämie über die bestehende Förderrichtlinie Ladeinfrastruktur geplant, wodurch ein engmaschiges Ladesäulennetz entstehen soll.

Barrieren beseitigen, die aktuell die Mobilitätswende in den Städten und Gemeinden behindern. Das soll über eine Reform des Straßenverkehrsrechts erfolgen und dazu führen, dass die Einrichtung von Fahrradstraßen, das Parkraum-Management und die Förderung des Umweltverbundes erleichtert werden.

Im Bundeshaushalt 2022 die Finanzmittel für die Verkehrsinfrastruktur neu priorisieren. „Wir erhöhen die Investitionen für Schiene, ÖPNV und Rad um weitere 2,5 Milliarden Euro und schichten Mittel vom Straßenneubau zum Erhalt der Infrastruktur um“, heißt es.

Ein Planungsbeschleunigungsgesetz auf den Weg bringen. Dieses soll Verfahren durch die Bündelung von Genehmigungen verschlanken, die vorhandenen Ansätze von „konzentrierten Genehmigungen“ ausdehnen und dem Bundestag mehr Verantwortung bei Infrastrukturprojekten geben. Entsprechend würde dieses Gesetz auch beim Ausbau der erneuerbaren Energien greifen.

Ein Sicherheitstempo von 130 km/h auf Autobahnen beschließen. Dies soll über die Straßenverkehrsordnung erfolgen und etwa 2 Millionen Tonnen CO2 einsparen.

„Grünen Wasserstoff stärken“

Einer der zehn Punkte im Klimaschutz-Sofortprogramm ist grünem, also mit erneuerbaren Energien gewonnenem Wasserstoff gewidmet. Dieser unter anderem in Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen einsetzbare Kraftstoff ist „einer der zentralen Bausteine auf dem Weg zur Klimaneutralität“, glauben die Grünen. Doch aufgrund der aktuellen Gesetzgebung stoße er auf regulatorische Schwierigkeiten und scheitere am mangelnden Ausbau von Ökostromanlagen. Dadurch sei er derzeit noch höchst kostbar und teuer.

„Das wollen wir schnellstmöglich ändern. Denn durch den Einsatz von grünem Wasserstoff werden klimaneutrale Hochöfen in der Stahlindustrie möglich oder Chemieparks, deren Produktion nicht länger auf der Verarbeitung von Erdöl und Erdgas basiert“, so die Grünen. „Auch unser Stromsystem kann von der Wasserstoffproduktion profitieren: Die seltenen Tage im Jahr, an denen weder der Wind weht noch die Sonne scheint, können mit Hilfe von Wasserstoff gut gemeistert werden.“

Mit dem Klimaschutz-Sofortprogramm sollen Rahmenbedingungen so gesetzt werden, dass der Einsatz und die Weiterentwicklung der Technologie schnell erfolgen kann. Das Ziel für Wasserstoff-Elektrolyse in Deutschland soll von 5 auf 10 Gigawatt verdoppelt werden. Geplant ist außerdem ein Marktanreizprogramm für Elektrolyseure an netzdienlichen Standorten, worüber die Kapitalkosten der Wasserstoff-Produktion bezuschusst werden. Die höheren Betriebskosten sollen anfangs über die Klimaschutzverträge in den Industrieanwendungen, in denen grüner Wasserstoff zum Einsatz kommt, übernommen werden.

Darüber hinaus wollen die Grünen den Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur zur Belieferung der Industriecluster staatlich vorfinanzieren und vorantreiben. Ansonsten würde der Industriestandort Deutschland bei der Einführung der Wasserstoffwirtschaft ins Hintertreffen geraten.

Da vollständige Klimaschutz-Sofortprogramm der Grünen ist hier veröffentlicht.