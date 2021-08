Bosch hat 2018 trotz des sich schon damals abzeichnenden Booms der E-Mobilität erklärt, keine Batteriezellen herstellen zu wollen. Der weltweit größte Autozulieferer scheint weiter davon überzeugt zu sein, dass ein groß angelegter Einstieg in das Geschäft mit Elektroauto-Akkus zu teuer und risikobehaftet ist. Dafür intensivieren die Schwaben nun ihr Engagement in einem anderen Bereich der Batterie-Branche. Und auch eine kleine eigene Akkufertigung für elektrifizierte Fahrzeuge ist geplant.

Man bündele Kompetenzen im Maschinenbau und biete Unternehmen Fabrikausrüstungen für die Batterieproduktion aus einer Hand an – von einzelnen Komponenten über Softwarelösungen bis hin zu kompletten Montagelinien, teilte der Stuttgarter Konzern mit. Zu den Pilotkunden zählt der bayerische Zulieferer Webasto. Das Unternehmen stattet Batteriefabriken mit Bosch-Technik aus.

„Wir verstehen das ‚Produkt Batterie‘ und wissen, wie es gefertigt werden muss“, so Bosch-Geschäftsführer Rolf Najork, zuständig für die Industrietechnik. Durch den Einstieg in das Geschäftsfeld werde man die Wertschöpfungstiefe im Maschinenbau erhöhen und ab 2025 jährlich rund 250 Millionen Euro Umsatz mit Ausstattung für die Batterieproduktion erzielen. Das Fertigungs-Know-how nutzt Bosch auch in den eigenen Werken: In Eisenach startet das Unternehmen jetzt mit der Serienproduktion von 48-Volt-Batterien für die Hybridisierung von Pkw.

Batterie-Boom erwartet

Experten gehen davon aus, dass die Nachfrage bei Lithium-Ionen-Batterien von rund 200 GWh in 2019 auf mehr als 2000 GWh bis 2030 steigt. Über 60 Prozent entfallen derzeit auf die Elektromobilität. Bosch biete Lösungen für die leichte 48-Volt-Hybridisierung über den vollelektrischen Antrieb bis hin zur Brennstoffzelle. Man habe sowohl Erfahrung in der Entwicklung von Batterien für Fahrzeuge, als auch für E-Bikes, Elektrowerkzeuge und Küchengeräte und verfüge über eine langjährige Fertigungskompetenz. „Dieses Know-how will Bosch einsetzen, um die steigende Nachfrage zu bedienen“, heißt es in einer Mitteilung. „Wir gehen davon aus, dass der weltweite Batteriemarkt jährlich um bis zu 25 Prozent wächst. Bosch trägt seinen Teil dazu bei, diesen Bedarf zu stillen“, sagte Najork.

Webasto stellt neben Hochvoltheizern und Ladelösungen mittlerweile auch Batteriesysteme für elektrifizierte Fahrzeuge her. Die Produktion im deutschen Werk in Schierling soll als Blaupause für neue Produktionsstätten zum Beispiel in Korea dienen. Bosch liefert dafür nun automatisierte Montagelinien zum Verschweißen und Einkleben der Batteriezellen.

Beim Aufbau von Fabriken wie die für Webasto agiert Bosch als Generalunternehmer und Zulieferer einzelner Komponenten und Software-Lösungen. „Als führendes IoT-Unternehmen und erfolgreicher Maschinenbauer bieten wir die Möglichkeit, die Fabrik der Zukunft individuell zu gestalten“, so Najork. Das Unternehmen entwickele Anlagen, Maschinen, Hard- und Software zur Fertigung von Batteriemodulen und -packs, die aus zylindrischen, prismatischen oder Pouch-Zellen gebaut und in Elektrofahrzeugen eingesetzt werden. Je nach Anforderung liefere man sowohl teilautomatisierte als auch vollautomatische Linien. Auch Antriebs- und Steuerungstechnologien, intelligent konzipierte Handarbeitsplätze, Fertigungsmanagementsysteme zur Produktionsplanung sowie Software für die Vernetzung von Maschinen und Anlagen seien Teil des Portfolios.