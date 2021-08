Kia soll zwei neue Elektro-SUV vorbereiten, eines davon für Europa

Kia bringt in diesem Jahr sein erstes Modell auf der gemeinsam mit der Konzernschwester Hyundai genutzten neuen Elektroauto-Plattform E-GMP auf den Markt. Während Hyundai bereits drei mit der Architektur vorgesehene Baureihen angekündigt hat, schweigt sich Kia zu den weiteren Plänen noch aus. Einem Bericht zufolge arbeiten die Südkoreaner an mindestens zwei zusätzlichen Fahrzeugen auf der E-GMP.

Auf den Crossover EV6 sollen zwei elektrische SUV-Modelle folgen, berichtet Auto Express. Laut Europa-Produktchef Sjoerd Knipping werde das zweite E-Auto der Marke ein großes SUV, das auf die USA abzielt. Anschließend soll ein für den europäischen Markt entwickeltes SUV-Crossover-Modell folgen.

Kia hat sich bereits die Bezeichnungen EV1 bis EV9 schützen lassen. Das große SUV könnte EV7 oder EV8 heißen und sieben Sitze bieten, ähnlich wie Hyundais 2024 kommendes Elektro-SUV Ioniq 7. Ihm werde ein SUV-Crossover folgen, der als EV4 angeboten werden könnte und als Konkurrent für die kompakten SUV Volvo C40 und Mercedes EQA gedacht sei, so Auto Express. Von dem Autoportal erstellte Entwürfe sollen einen Ausblick auf dieses Modell geben. Zu den vom EV6 inspirierten Designmerkmalen gehören demnach die Scheinwerfer und ein über die gesamte Breite verlaufendes LED-Rücklicht sowie der insgesamt muskulöse Look der Karosserie und das neue Kia-Logo.

NEWS: The new all-electric Kia EV4 is set to arrive in 2023 and our exclusive images preview how it could look. What do you think? >> https://t.co/kZlIrG6PlB pic.twitter.com/ZqY5jJZN4o — Auto Express (@AutoExpress) August 23, 2021

Der EV4 wird dem Bericht zufolge im Vergleich zum EV6 einen leicht verkürzten Radstand von 2900 mm aufweisen und seine Abmessungen näher an denen des neuen Verbrenner-SUV Sportage der fünften Generation von Kia in Europa liegen. Dank der reinen E-Auto-Technik der E-GMP soll es im Inneren deutlich mehr Platz als in Modellen mit aufwendigerer Verbrenner-Technik geben. Obwohl unter dem EV6 angesiedelt, könnte der EV4 die Batteriepakte des größeren Modells nutzen, heißt es weiter. Das würde 58 und 77,4 kWh Speicherkapazität bedeuten, die maximale Reichweite soll damit bei um die 500 Kilometer liegen. Als Antrieb sollen zwei Elektromotoren für Allradantrieb und bis 236 kW (321 PS) geboten werden. Günstigere Modelle mit einem E-Motor und weniger Leistung dürfte es aber auch geben.

Die E-GMP mit 800-Volt-Technik erlaubt besonders schnelles Strom ziehen mit 350 kW Ladeleistung. Davon wird auch der EV4 profitieren. Das Akkupaket des EV6 lässt sich in der Spitze in 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen. In weniger als viereinhalb Minuten kann Strom für 100 Kilometer Reichweite gezapft werden.

Die E-GMP-Plattform ist laut Knipping als Grundlage für mehrere zukünftige Kia-Elektroautos gedacht, wird aber nicht alle Segmente bedienen, insbesondere nicht einige kleinere Bereiche. „Nicht alle Autos brauchen 800-V-Technik, also könnten wir unsere 400-V-Technik an einigen Stellen einsetzen. Wir müssen sehen, ob wir für Marktsegmente, die wir bedienen, abgeleiteten Plattform nutzen können, oder ob es eine neue Plattform geben wird“, so der Kia-Manager.

Früheren Aussagen nach will der südkoreanische Autobauer seine E-Auto-Palette bis 2026 um elf neue Modelle erweitern, sieben davon sollen Elektroautos auf der E-GMP sein, vier E-Versionen bestehender Modelle mit Verbrennungsmotor. „Wir müssen herausfinden, was Priorität hat, in welchen Sektoren wir Elektroautos vorantreiben sollten und wo wir uns auf Verbrenner-Plattformen stützen können“, erklärte Knipping.

Im Zuge der Elektrifizierung von Kia wird es Auto Express zufolge wahrscheinlich im nächsten Jahr einen Blick auf das große SUV EV7 beziehungsweise EV8 geben. Der EV4 könnte 2022 oder zu Beginn des darauffolgenden Jahres sein Debüt feiern, der Verkauf später im Jahr 2023 starten.