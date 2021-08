Fisker teilt neuen Entwurf von „bahnbrechendem“ Elektroauto PEAR

Autodesigner Henrik Fisker arbeitet an mehreren Modellen, die er mit seinem neuen Elektroauto-Start-up Fisker Inc. auf den Markt bringen möchte. Eines davon ist das Projekt PEAR (Personal Electric Automotive Revolution), das als „bahnbrechendes“ Fahrzeug angekündigt wurde. Kürzlich gab Fisker mit einem Teaser einen neuen Ausblick auf das Modell.

Ein erster Entwurf des Fisker PEAR ließ laut dem Designer bewusst noch nicht viel erkennen. „Wegen des Grades an für dieses Fahrzeug geplanter Innovation möchte ich das finale Design bis zum letztmöglichen Moment als Überraschung aufheben“, so Henrik Fisker im Februar. Er merkte an, dass seine neueste Kreation für einige möglicherweise zu futuristisch sein werde.

Mitte des Jahres teilt Fisker einen weiteren Teaser, der ein Fahrzeug mit abgerundeten Seiten und deutlich schmaler als die Karosserie ausfallender Kuppel über dem Innenraum zeigt. Das Bild wurde im Rahmen der Ankündigung veröffentlicht, bis zum Jahr 2027 ein komplett klimaneutrales Fahrzeug auszuliefern. Der Fisker PEAR soll demnach später besonders umweltfreundlich gefertigt werden.

Die jüngste Vorschau des PEAR präsentierte Henrik Fisker im August auf Twitter. Das abgebildete Fahrzeug ähnelt im Vergleich mit den früheren Entwürfen deutlich stärker den heute auf den Straßen zu sehenden Pkw, ist aber weiter futuristisch gezeichnet. Ein konkreter Fahrzeugtyp lässt sich aus der Computergrafik nicht ableiten, es könnte sich aber um einen Kleinwagen im Crossover-Stil handeln. Auch Anleihen an dem ersten Serienmodell von Fisker Inc., dem ab 2022 in Europa mit dem Zulieferer und Auftragsfertiger Magna produzierten SUV Ocean, sind zu erahnen.

Zusammen mit dem neuesten Ausblick auf das Projekt PEAR schrieb Henrik Fisker auf Twitter: „Ich bin begeistert von mehreren Merkmalen dieses Fahrzeugs, einschließlich der High-Tech-Leichtbau-Innenausstattung mit Fokus auf Nachhaltigkeit!“ Als Preis stellte er unter 30.000 Dollar in Aussicht. Das wären umgerechnet rund 26.000 Euro, allerdings werden neue Autos in den USA ohne Steuer ausgezeichnet.

Laut einer früheren Meldung soll das PEAR-Elektroauto 2023 starten. Das Fahrzeug treibt Fisker Inc. gemeinsam mit dem als Apple-Auftragsfertiger bekannten asiatischen Unternehmen Foxconn voran. Die Produktion soll zunächst in etwa zweieinhalb Jahren in den USA starten und später an mehreren, möglicherweise auch internationalen Standorten auf über 250.000 Einheiten pro Jahr ausgebaut werden. Vertrieben werden soll das neue Elektroauto auch in Europa, China und Indien.

Als technische Basis für das Elektroauto von Fisker und Foxconn ist eine gemeinsame Leichtbau-Plattform mit dem Namen FP28 geplant. Die Architektur soll weitere Modelle ermöglichen. „Wir denken das Auto für unter 30.000 Dollar neu, mit fantastischem Design und Innovation, sowohl hinsichtlich Proportion, Gestaltung und Interieur als auch dem vernetzten Nutzererlebnis“, sagte Henrik Fisker im Mai über seine neueste Konstruktion. Die Partnerschaft mit Foxconn erlaube es dem Start-up, Branchenneuheiten zu einem Preis anzubieten, der Elektromobilität für den Massenmarkt ermögliche.