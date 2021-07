Audi hat vor Kurzem mit den drei Entwürfen Grand Sphere, Sky Sphere sowie Urban Sphere einen stilisierten Blick in seine elektrische Premium-Zukunft gegeben. Nun wurden neue Bilder des Grand Sphere sowie weitere Informationen zu den Plänen veröffentlicht.

Man werde mit drei innovativen in den kommenden Monaten zeigen, wie die Marke die Zukunft der Oberklasse gestalten will. Der gemeinsame Wortstamm „Sphere“ (Sphäre) in den Modellnamen betone den Fokus der Entwürfe auf ein neues Innenraumkonzept und ganzheitliches digitales Ökosystem für eine „neue Erlebniswelt“ an Bord. Den Anfang des Trios mache im August 2021 die Studie Sky Sphere mit einem ersten öffentlichen Auftritt im Rahmen der Monterey Car Week in Kalifornien, USA. Wenige Wochen später feiere dann mit dem Grand Sphere das zweite Konzeptauto seine Publikumspremiere zur IAA 2021. Der Urban Sphere folge in der ersten Jahreshälfte 2022.

„Diese Konzeptfahrzeuge sind eine Verkörperung unserer Markenstrategie. Sie zeigen, wie wir uns die nahe Zukunft der Premium-Mobilität vorstellen“, sagt Markenchef Henrik Wenders. Für ihn ist die Zukunft ein Gestaltungsraum, um Menschen während der Fahrt neue Erlebnisse zu bieten. Diesen neu gestalteten Fahrzeuginnenraum, der die Passagiere umgibt, bezeichnet Audi als Sphere. Mit dem Wandel zur E-Mobilität und in wenigen Jahren auch zum automatisierten Fahren auf Level 4 verändere sich dieser Bereich des Automobils stärker als jemals zuvor in den vergangenen Jahrzehnten. „Und mit dem Interieur, der Architektur des Raums, entsteht so ein neues Gesamtkonzept des Automobils, bei dem sich der Innenraum zum gestalterischen Kern neuer Fahrzeuge entwickelt. Ein digitales Ökosystem soll personalisierte Services auch über das Fahrzeug hinaus ermöglichen“, heißt es.

Die drei Sphere-Konzeptfahrzeuge interpretierten den Paradigmenwechsel der Branche im Design auf unterschiedliche Art und Weise – „dezidiert dynamisch, repräsentativ oder auch für den Einsatz auf langen Strecken kreiert“, so Audi weiter. In jedem Fall stünden Bedürfnisse und Erlebnisqualität der Insassen ganz oben im Lastenheft der drei Studien. „Technologische Innovationen sowie höchste Qualität von Materialien und Verarbeitung umgeben die Insassen in allen Bereichen. Sie genießen an Bord die Freiheit, selbst zu fahren oder – wo immer möglich – sich im voll automatisiert gesteuerten Automobil einfach von Verkehr, Umfeld und Reizüberflutung zu entkoppeln. Stattdessen wird das Interieur zum Freiraum für Entspannung, Vernetzung oder auch aktive Kommunikation“, erklären die Designer.

Im Gegensatz zu den „Visionsfahrzeugen“ wie Audi AI:CON und AI:ME sollen die neuen Showcars keinen Blick in eine entfernte Zukunft werfen, betont Audi. „Sie präsentieren vielmehr Linien, Technologien und Erfahrungsräume, die sich schon ab Mitte der 2020er-Jahre in ersten Serienautomobilen der Marke Audi wiederfinden sollen.“

Zur Technik der ab Mitte des Jahrzehnts geplanten Elektroautos macht Audi noch keine Angaben. Ab diesem Jahr angebotene neue Voll-Stromer nutzen für die alternative Antriebsart ausgelegte Plattformen von Porsche und Volkswagen. Für 2022 sind die ersten Modelle auf der gemeinsam von Audi und Porsche entwickelten Architektur PPE (Premium Plattform Electric) vorgesehen. Volkswagen treibt zudem für mehr Synergien die SSP-Architektur (Scalable Systems Platform) voran. Ob diese auch für Elektroautos wie sie die Audi Sphere-Modelle vorwegnehmen genutzt werden soll, oder aber die PPE beziehungsweise eine Nachfolge-Architektur, ist unklar.