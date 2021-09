Daimler-Truck-Chef bekräftigt E-Strategie mit Batterie- und Wasserstoff-Fahrzeugen

Der Daimler-Konzern teilt sich in zwei eigenständige Aktienunternehmen auf. Die Trennung in Mercedes-Benz und Daimler Truck wurde mit Blick auf die unterschiedlichen Herausforderungen bei Autos und Transportern sowie bei großen Nutzfahrzeugen wie Lkw und Bussen beschlossen. Daimler-Truck-Chef Martin Daum geht davon aus, dass beide Konzernsparten von der Aufteilung profitieren werden.

In Zukunft könnten sich Mercedes-Benz und Daimler Truck noch besser auf die Bedürfnisse der jeweiligen Kunden konzentrieren, erklärte Daum im Interview mit der Frankfurter Allgemeine Zeitung. Synergien in der Entwicklung zwischen beiden Bereichen zu schaffen, sei aufgrund der sehr spezifischen Anforderungen nicht so einfach gewesen. Er freue sich darauf, dass Lkw und Busse in Zukunft mehr Aufmerksamkeit bekommen. So seien bisher bei Pressekonferenzen die meisten Fragen zu Pkw gekommen, die 70 Prozent des Geschäfts von Daimler ausmachen.

Mit 40 Milliarden Euro Jahresumsatz ist auch Daimler Truck ein Riese, außerdem Weltmarktführer im Lkw- und Busgeschäft. Das Unternehmen erwirtschafte seit Jahren operative Gewinne von zwei Milliarden Euro und mehr und sei „grundsolide und sehr gut finanziert“, betonte Daum. Es gebe allerdings Wettbewerber, die auf der finanziellen Seite besser dastehen. Man müsse im Geschäft in Europa besser werden, was man konsequent angehe.

Wie bei den Pkw ist auch für Daimler Truck die zentrale Herausforderung der nächsten Jahre die Umstellung auf Elektroantriebe. Der Transformation werden zahlreiche Arbeitsplätze zum Opfer fallen. „In unseren Fabriken, in denen Getriebe, Motoren und Achsen hergestellt werden, können 30 bis 40 Prozent der Aufgaben und damit der Stellen wegfallen“, so Daum. Der Bau eines Elektrofahrzeugs sei weniger arbeitsintensiv. Diese Arbeitsplätze werde Daimler Truck über die nächsten zehn Jahre abbauen. Der demografische Wandel helfe dabei, zudem investiere das Unternehmen in neue Ausbildungsberufe.

In Nischen werde der Verbrennungsmotor wahrscheinlich noch lange weiterleben, meinte Daum. Aber wenn es um die großen Stückzahlen gehe, werde in Europa irgendwann zwischen 2030 und 2040 der letzte Diesellastwagen gebaut. Ein generelles Enddatum hält der Manager nicht für zielführend. Etwa ein Drittel der Lastwagen seien Spezialfahrzeuge, die häufig nur wenige Kilometer unterwegs seien. Und beispielsweise bei Straßenkehrmaschinen sei im Fahrgestell gar kein Platz, um eine große Batterie unterzubringen. Ähnlich sei es bei Baustellenfahrzeugen.

Daimler glaubt an Potenzial der Brennstoffzelle

Anders als etwa der zum Volkswagen-Konzern gehörende Nutzfahrzeughersteller Traton (u. a. MAN, Scania) setzt Daimler Truck bei alternativen Antrieben nicht nur auf reine Batterie-Systeme, sondern auch auf mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzellen-Stromer. Daum begründete das mit der zusätzlich zu Pkw-Ladesäulen nötigen leistungsstarken Lkw-Ladeinfrastruktur, die auf einem typischen Autobahnrasthof in dem erforderlichen Umfang technisch derzeit kaum darstellbar sei. „Deshalb sind wir auch für die Brennstoffzelle, die mit Wasserstoff betrieben wird. Aber dieser wiederum muss grün sein, also aus erneuerbarem Strom hergestellt werden“, so der Daimler-Truck-Chef.

Die Schwaben haben im letzten Jahr einen Ausblick auf ihre neuen Elektrofahrzeuge für die Langstrecke gegeben. Brennstoffzellen-Lastwagen sollen ab der zweiten Hälfte des Jahrzehnts in größeren Stückzahlen auf die Straße kommen. Daimler arbeitet mit Shell zusammen am Aufbau der Tankinfrastruktur entlang bestimmter wichtiger Strecken, beispielsweise von Rotterdam und Köln nach Hamburg.

Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge bieten langstreckentaugliche Reichweiten und lassen sich ähnlich schnell wie Verbrenner tanken. Noch gibt es aber kaum Tankinfrastruktur und die Kosten der alternativen Antriebsart sind hoch. Hinzu kommt, dass bei der Brennstoffzelle drei Viertel der eingesetzten Energie durch Umwandlung verloren geht. „Klar gibt es Umwandlungsverluste. Aber das ist nicht der Punkt“, sagte Daum. Man müsse grüne Energie speichern und auch aus dem Ausland importieren. Deshalb brauche es hier ein Speichermedium, und nach Kohlenwasserstoff sei eben Wasserstoff mit Abstand das beste Speichermittel.