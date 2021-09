Ford arbeitet an besserer Ladeleistung für den Mustang Mach-E

Für Fords Elektroauto-Flaggschiff Mustang Mach-E ist ein Software-Update in Arbeit, das die Ladegeschwindigkeit erhöhen soll. Die Aktualisierung könnte noch diesen Winter verfügbar gemacht werden, erklärte der E-Auto-Chef des Konzerns Darren Palmer im Gespräch mit dem Portal InsideEVs.

Ford will die derzeitige Obergrenze für das Schnellladen bei 80 Prozent Ladezustand, die die Leistung auf etwa 12 Kilowatt (kW) begrenzt, anpassen. Palmer deutete an, dass die Schnellladung mit hoher Geschwindigkeit bis zu etwa 90 Prozent fortgesetzt werden soll. Ford war bei der Schnellladung zunächst vorsichtig, um sicherzustellen, dass die Batterie nach acht Jahren wie versprochen noch eine Speicherkapazität von mindestens 70 Prozent hat. Ganz so dramatisch dürfte die Batterie in der Praxis nicht abbauen, der Mustang Mach-E ist aber Fords erstes Elektroauto mit hoher Leistung und alltagstauglicher Technik – entsprechend vorsichtig geht das Unternehmen bei dem 2020 eingeführten Modell vor.

Aktuell kann der Mustang Mach-E je nach Ausführung an Schnellladestationen mit 115 kW bis 150 kW Gleichstrom (DC) ziehen. Die Reichweite lässt sich damit in zehn Minuten um bis zu 119 Kilometer erhöhen, bei 45 Minuten Wartezeit stellt Ford 580 Kilometer in Aussicht. Für das nächste Update der Software – mittlerweile geht das „over the air“ mit dem Mobilfunknetz – werde Ford die bisherigen Daten auswerten und voraussichtlich die Ladekurve – einschließlich der Spitzenleistung – verbessern, so InsideEVs.

Weitere Aktualisierungen könnten sich auf die Batterietemperatur beziehen, die einen großen Einfluss auf die Ladeleistung hat, heißt es weiter. Mustang Mach-E, deren Akkupakete nur selten an Schnellladegeräten mit Gleichstrom geladen werden und daher weniger Belastung unterliegen, könnten zudem in Zukunft mit einer höheren Rate laden dürfen.

Neben der Ladeleistung soll auch die Reichweite des Mustang Mach-E kontinuierlich verbessert werden. Das SUV bietet schon heute mit bis zu 610 Kilometer gemäß WLTP-Norm mit die größte Reichweite der Branche. Chef-Ingenieurin Donna Dickson erklärte kürzlich, dass Modellaktualisierungen für das nächste Jahr in Arbeit sind. „Es ist eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr. Wir werden also weitere Maßnahmen zur Reichweitenverbesserung für das Jahr ’22 einleiten, weitere für das Jahr ’23 und weitere für das Jahr ’24“, so die Managerin.