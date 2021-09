VW-Chef: Tesla-Standort in Brandenburg erhöht Wettbewerb in Deutschland

Volkswagen-Chef Herbert Diess will Europas größten Autokonzern zum führenden Anbieter von E-Mobilität machen. Für den Weg dorthin hat er mehrfach US-Elektroautobauer Tesla und dessen Chef Elon Musk als Vorbild in bestimmten Bereichen genannt. Die in der Brandenburger Gemeinde Grünheide nahe Berlin vorangetriebene neue Europa-Fabrik für E-Autos von Tesla wird laut Diess den Wettbewerb in Deutschland befeuern.

Effizienz sei der Schlüssel für den Wandel der Industrie und Deutschland. Tesla entwickele in kürzeren Prozessen, arbeite enger mit den Besten der Branche zusammen und gehe mehr Risiko ein, so Diess kürzlich auf Twitter. Er sagt: „Grünheide wird den Wettbewerb in Deutschland erhöhen – auch mit Wolfsburg.“

Diess hat bei Volkswagen eine umfassende Transformation eingeleitet. Er konzentriert den Konzern und dessen diverse Marken auf die Produktion von Elektroautos. Verbrenner oder alternative Antriebe wie Hybride, Wasserstoff-Stromer oder auch synthetische Kraftstoffe hält Diess langfristig nicht für zielführend. Im Fokus der E-Auto-Offensive steht die Kernmarke VW mit der neuen Stromer-Familie ID. Aber auch andere Konzernmarken bringen sukzessive Batterie-Modelle auf den Markt, während die Entwicklung von Verbrennern zurückgefahren wird.

Bis Mitte des Jahrzehnts will Diess Volkswagen zum weltweit führenden Anbieter von elektrischen Fahrzeugen machen und investiert Milliarden in den Umbau der Autogruppe. Der Konzern stellt in Zukunft auch eigene Batteriezellen her, darunter eine Einheitszelle für das Volumensegment. Allein in Europa sollen bis Ende des Jahrzehnts sechs Akku-„Gigafabriken“ mit einer Gesamtkapazität von 240 Gigawattstunden (GWh) entstehen. Bislang bezieht Volkswagen seine Zellen von den hier führenden Zulieferern aus Asien.

Auch Tesla hat den Anspruch, bei Elektroautos weiter vorne mit dabei zu sein. Nach verlustreichen Anfangsjahren macht das Unternehmen mittlerweile Gewinne und meldet immer wieder neue Produktions- und Absatzrekorde. Auch seine Pionier-Rolle bei Batteriezellen will Tesla beibehalten, in Grünheide soll dazu neben der Produktion von E-Pkw die weltgrößte Akku-Fabrik hochgezogen werden. Es werden zudem neue Zell-Technologien vorangetrieben, die wie bei Volkswagen die Preise von alltagstauglichen Elektroautos deutlich senken sollen.