Volkswagen sieht sich mit seiner kürzlich vorgestellten künftigen Ausrichtung gut gerüstet für eine emissionsfreie und autonome Zukunft der Mobilität. „Mit unserer Strategie New Auto werden wir Volkswagen bis 2030 neu erfinden“, sagte Vorstandschef Herbert Diess auf der Hauptversammlung des Konzerns.

„Innerhalb der nächsten 10 Jahre wird das Auto nachhaltig, sicher, intelligent und schließlich autonom fahren. Individuelle Mobilität steht vor einer glänzenden Zukunft. Mit unseren starken Marken und weltweiten Technologieplattformen haben wir einen klaren Plan, um auch in der neuen Welt der Mobilität eine führende Rolle zu spielen“, so Diess.

Innovationsfähigkeit, Technologiekompetenz, Geschwindigkeit und Größe würden in Zukunft immer wichtiger. Mit seiner Fähigkeit, Plattformen global zu skalieren, wolle der Volkswagen-Konzern seine Marktanteile in der E-Mobilität noch ausbauen. Diess bekräftigte seine Überzeugung, dass sich nur mit der E-Mobilität die CO2-Emissionen im Straßenverkehr in den nächsten zehn Jahren signifikant senken ließen und verwies auf die jüngst vorgestellten Pläne der EU-Kommission. „Unser Ziel: Weltmarktführer für E-Fahrzeuge werden“, betonte der Volkswagen-Boss.

Aktuell läuft es gut bei Europas größtem Automobilhersteller: Bis Ende Juni stiegen die Auslieferungen trotz Pandemie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich um 27,9 Prozent auf rund fünf Millionen Fahrzeuge. Der Konzern übergab dabei in den ersten sechs Monaten 170.939 reine Elektrofahrzeuge an Kunden – mehr als doppelt so viele wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres. „Mit 26 Prozent Marktanteil hat der Volkswagen Konzern in Europa im ersten Halbjahr mehr Elektro-Autos verkauft als jedes andere Unternehmen“, freute sich Diess.

Mit einer eigenen Produktion in den Kernmärkten China und USA sieht sich Volkswagen gut aufgestellt, die E-Mobilität global schnell weiter hochzufahren. „Wir gehen davon aus, dass unsere Margen in der E-Mobilität und im Verbrenner-Geschäft bereits in zwei bis drei Jahren auf demselben Niveau liegen werden“, sagte Diess. Als Grundlage für die jährliche Planungsrunde im November habe der Konzern die ursprüngliche Spanne für die operative Umsatzrendite im Jahr 2025 von 7-8 Prozent auf nun 8-9 Prozent erhöht.

Marken im Fokus

In der Markengruppe Premium erzielte Audi als führende Marke im ersten Halbjahr 2021 einen Auslieferungsrekord. Im Fokus stehen derzeit die Elektrifizierung und Digitalisierung des Modellportfolios. „Kein anderer Premiumhersteller bietet ein vergleichbares Angebot an E-Autos“, so Diess. Das Angebot werde Audi nun weiter ausbauen, unter anderem durch das Projekt Artemis. „Damit entwickelt Audi einmal mehr modernste Technologien für den gesamten Konzern“, sagte der Konzernchef. Diese würden auch bei Bentley eingesetzt. Die Bündelung der britischen Luxusmarke mit Lamborghini und Ducati in der Markengruppe Premium ermögliche es, die Technologie von Audi in einem noch höheren Preissegment zu positionieren und von höheren Skaleneffekten zu profitieren.

In der Markengruppe Volumen treibe die Kernmarke Volkswagen mit ihrer Strategie Accelerate die Elektrifizierung und Digitalisierung ihres Portfolios ebenfalls mit Nachdruck voran. Die Marke wolle bis 2025 bei batterieelektrischen Fahrzeugen Weltmarktführer im Volumensegment werden. Sie baue mit ihrer breit angelegten vollelektrischen ID.-Familie mit den Modellen ID.3, ID.4, ID.5 und ID.6 sowie dem im kommenden Jahr folgenden ID. Buzz das bisher umfassendste Produktportfolio der Branche in diesem Bereich auf, unterstrich Diess. Zur Rolle der Marke sagte er: „Mit dem Zukunftsprojekt Trinity bringt Volkswagen die Artemis-Technologie in das Volumensegment, wie schon beim E-Antrieb mit dem Elektro-Baukasten MEB.“

Ein Beispiel sei der kürzlich vorgestellte vollelektrische Seat Cupra Born, der auf der MEB-Plattform aufbaut. Die Marken Seat und Cupra verfolgten einen ambitionierten Elektrifizierungsplan und investierten dafür bis 2025 rund fünf Milliarden Euro. Die Marke Škoda setze ihre Modelloffensive ebenfalls fort. Diess: „Der neue Octavia ist mit Hybrid-Antrieben und seiner Internetfähigkeit das Vorbild seiner Klasse. Mit dem Enyaq ist Škoda in die Ära der E-Mobilität vorgestoßen.“

Die Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge sei gemeinsam mit dem Joint-Venture Partner ARGO AI technologisch Vorreiter bei der Entwicklung von autonomen Shuttles für Städte wie dem ID. Buzz AD. Gleichzeitig habe sie kürzlich den neuen T7 auf Basis des MQB vorgestellt, der erstmals auch mit Plug-in-Hybrid-Antrieb angeboten wird, so Diess. „Volkswagen Nutzfahrzeuge entwickelt sich mehr und mehr zu einer Lifestyle-Marke. Der neue T7 ist innovativ und digital, komfortabel und funktional. Im nächsten Jahr bringen wir unser bislang emotionalstes Elektrofahrzeug auf den Markt, den ID. Buzz.“

In der Markengruppe Sport setze die Marke Porsche ihren Erfolgskurs mit hohem Tempo fort. Sie habe in den ersten sechs Monaten des Jahres ein hohes operatives Ergebnis und einen Auslieferungsrekord erzielt. „Porsche spielt mit nachhaltigen Gewinn-Margen von über 15 Prozent in einer eigenen Liga. Sogar in einem schwierigen Jahr 2020 hat Porsche seine zweistellige Profitabilität aufrechterhalten. Die Marke ist stärker als je zuvor“, sagte Diess. Der Auftragsbestand der Elektroauto-Reihe Taycan liege aktuell bei vier bis fünf Monaten. Die Marke Bugatti solle vorbehaltlich behördlicher Zustimmungen in ein Gemeinschaftsunternehmen mit Rimac eingebracht und elektrifiziert werden.

Im Nutzfahrzeuggeschäft erziele Traton im ersten Halbjahr voraussichtlich einen Umsatz von 13,6 Milliarden Euro und erreiche damit das Niveau des gleichen Zeitraums im Vorkrisenjahr 2019. Der Auftragseingang von mehr als 170.000 Fahrzeugen bedeute einen Rekord für die ersten sechs Monate. Gleichzeitig wurde die Übernahme von Navistar erfolgreich abgeschlossen. Dazu sagte Diess: „Durch die Übernahme von Navistar hat Traton seine globale Präsenz weiter ausgebaut. Damit ist das Unternehmen auf der Zielgeraden seiner Global-Champion-Strategie. Künftig wird Traton den chinesischen Markt verstärkt in den Fokus nehmen.“ Auch bei der Elektromobilität wolle Traton weiter beschleunigen. In Forschung und Entwicklung würden hier bis zum Jahr 2025 insgesamt 1,6 Milliarden Euro fließen.