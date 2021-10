e.GO Mobile eröffnet erste „Brand Stores“ in Düsseldorf und Hamburg

Der Aachener Elektroauto-Hersteller e.GO Mobile treibt nach der im letzten Jahr abgewendeten Pleite mit neuen Managern und Investoren die Wiederaufnahme der Produktion und seine Expansion voran. Im Vertrieb setzt das Start-up künftig auch auf sogenannte Brand Stores. Die beiden ersten wurden im September in Düsseldorf und Hamburg eröffnet.

Seit 4. September findet sich der erste Brand Store in den Schadow Arkaden an der Düsseldorfer Königsallee, eine vielbesuchte Mode-Destination. Der zweite Standort öffnete Ende September in Hamburg und befindet sich am Jungfernstieg in einer der exklusivsten Einkaufsstraßen der Stadt in den Großen Bleichen 10.

In den Brand Stores von e.GO können die Besucher den Kleinstwagen Life begutachten, Probe fahren und das Elektroauto direkt bestellen. Das Unternehmen plant die Eröffnung seiner neuen Vertriebspunkte in weiteren Städten, darunter Mailand, Athen und Dubai. Neben dem Start einer globalen Kampagne markierten die Eröffnungen der Brand Stores einen weiteren wichtigen Meilenstein auf dem Weg von e.GO, „den dringend benötigten Wandel in der urbanen Elektromobilität zu beschleunigen, indem ein nachhaltiges, langlebiges und erschwingliches Elektroauto angeboten wird, das in vielerlei Hinsicht einzigartig ist“, so das Start-up.

Im August hatte der Mehrheitsaktionär von e.GO nd Industrial Investments B.V. den Abschluss der zweiten Finanzierungsrunde in diesem Jahr bekannt gegeben. 57 Millionen US-Dollar (49 Mio. Euro) wurden eingesammelt. Erst im Februar fand unter der Führung von nd Industrial Investments B.V. eine Series-B-Finanzierungsrunde mit einem Volumen von über 30 Millionen Euro statt. nd Industrial Investments B.V. ist Teil der niederländischen Private-Equity-Gesellschaft nd Group B.V., die 2020 bei e.GO eingestiegen war und damit dessen Insolvenz abwendete.

e.GO will mit dem frischen Kapital seine Pläne für urbane Elektromobilität beschleunigen. Dazu soll die Produktion ausgebaut und die Entwicklung zusätzlicher Modelle forciert werden. Aktuell bietet e.GO nur den zwischenzeitlich pausierten Life an. Auf die seit Sommer im Stammwerk Aachen gebaute Sonderedition Next e.Go Life für rund 26.560 Euro vor Förderung sollen bald ein günstigeres Grundmodell, die SUV-Variante e.Go Life Cross und der dynamischer ausgelegte e.Go Life Sport folgen. Es sind zudem größere, „signifikant weiterentwickelte“ Elektroautos in Vorbereitung.

Neben dem Ausbau des Vertriebs und seiner Produktpalette treibt e.GO die Expansion in andere Länder voran. Es sollen Werke in Bulgarien, Griechenland und Mexiko entstehen.