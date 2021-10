ACC-Chef: Batteriezell-Produktion überlebenswichtig für europäische Autoindustrie

Der neue deutsch-französische Batteriezellen-Produzent Automotive Cell Company (ACC) soll die Abhängigkeit der hiesigen Autohersteller von den bisher bei E-Akkus führenden asiatischen Unternehmen verringern. Hinter dem mit staatlicher Förderung ins Leben gerufenen Projekt stehen die Opel-Mutter Stellantis, der französische Öl- und Gaskonzern Total sowie künftig auch Daimler. ACC-Chef Yann Vincent hat mit dem Handelsblatt über das Projekt gesprochen.

Viele halten den jahrelangen Vorsprung der chinesischen, japanischen und südkoreanischen Akkufertiger für fast uneinholbar, nicht so Vincent – er meinte: „Die asiatischen Batterieproduzenten stehen in Europa vor denselben Herausforderungen wie wir. Deswegen sind wir auch nicht im Rückstand.“ Dass bislang Firmen aus Fernost den Markt für Batteriezellen dominieren, liegt an dem langen Zögern der europäischen Autohersteller, auf eigene statt zugekaufte Akkus zu setzen. Erst der Druck und die umfassende Förderung durch die Politik haben einige Hersteller bewogen, selbst in das Segment einzusteigen. „Wenn wir das nicht schaffen, ist die europäische Autoindustrie tot“, warnte der ACC-Chef.

Der neue Akkubauer soll ein „europäischer Batterie-Champion“ werden, der auch international mithalten kann. Priorität habe vorerst Europa, man beobachte aber auch etwa den US-Markt, sagte Vincent. Dort wolle man später ebenfalls aktiv werden, zunächst sei jedoch die Etablierung eines führenden Batterie-Unternehmens in Europa auf Augenhöhe mit der Konkurrenz aus Asien geplant. ACC habe dafür die Technologie und Strategie sowie die Stärken der Anteilseigner. So habe die Total-Tochter Saft schon jahrelange Erfahrung im Bereich Batterieproduktion, hinzu kämen die Kompetenzen von Stellantis, zum Beispiel beim Thema Massenproduktion. Und auch Daimler bringe einiges mit. Damit ergebe sich die Chance, die Aufholjagd zu gewinnen.

Als größte Herausforderung nannte Vincent den Preis. Heute koste ein Elektroauto für den Endkunden 10.000 bis 15.000 Euro mehr als ein vergleichbares Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Die Batterie habe mit 40 Prozent einen großen Anteil an den Gesamtkosten eines E-Pkw. Die von ACC hergestellten Akkus würden preislich mit denen der Konkurrenz mithalten können und nicht teurer sein, kündigte der ACC-Chef an. Das Unternehmen konzentriert sich dabei auf die derzeit bei den meisten Stromern übliche Lithium-Ionen-Technologie, bei der asiatische Firmen einen großen Vorsprung haben. Es gehe hier um die richtige Zellchemie, einen hochoptimierten Prozess und das richtige Ökosystem, sagte Vincent. „Wir glauben, dass wir mit all den europäischen Laboren, Hochschulen und Maschinenbauern einen klaren Heimvorteil haben.“

„Wir werden neueste Technologie auf den Markt bringen“

Die asiatischen Zellhersteller haben auch schon Fabriken in Europa und planen weitere. Vincent räumte ein, dass es kein einfacher Kampf um die Kunden werde. Er verwies aber auch darauf, dass die Unternehmen aus Asien ihre Produkte in Europa nicht so einfach wie in ihren Heimatländern produzieren könnten. „Die Technologien im Batteriebereich entwickeln sich wahnsinnig schnell. Und wir werden die neueste Technologie auf den Markt bringen – ein State-of-the-Art-Produkt. Und deswegen ist es nicht unmöglich, diesen Kampf zu gewinnen“, so Vincent.

Darauf angesprochen, warum ACC sich nicht den als nächster großer Technologiesprung geltenden Festkörper-Batterien widmet, sagte Vincent, dass für diese der Produktionsprozess nicht viel anders als für die aktuellen Lithium-Ionen-Akkus sei. Den Prozess erst mal anzustoßen, sei aber schon eine Lernkurve an sich. Zudem wisse man noch gar nicht, wann die Festkörper-Batterie auf den Markt kommt. ACC hat in Aussicht gestellt, 2027 Batteriezellen mit festem statt flüssigem Elektrolyt einzuführen. Die Autohersteller versprechen sich davon insbesondere mehr Sicherheit sowie allgemein mehr Leistungsfähigkeit für ihre E-Pkw.

ACC will Ende 2023 mit der Akku-Produktion in einer Fabrik in Douvrin im Norden Frankreichs starten, ein Jahr später soll dann in Kaiserslautern bei Opel ein zweiter Standort in Betrieb gehen. Bis 2030 habe man so eigentlich eine Kapazität von 38 Gigawattstunden (GWh) aufbauen wollen, sagte Vincent. Mit Daimler an Bord als drittem Partner peile das Joint Venture nun eine Kapazität von 120 GWh an. Dazu würden wahrscheinlich die Kapazitäten der bereits geplanten Fabriken ausgebaut, es könnten aber auch ein oder zwei neue Werke in Europa hinzukommen.