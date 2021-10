AMG-Technikchef: Auch Elektroautos müssen „Emotionalität“ bieten

Mercedes-AMG hat im September mit dem AMG EQS 53 4Matic+ sein erstes Elektroauto-Modell präsentiert. Die auf besonders sportliche Pkw spezialisierte Daimler-Tochter soll künftig mit einer eigenen Plattform auch bei der Elektromobilität Maßstäbe setzen. Das Portal Golem.de hat mit AMG-Technikchef Jochen Hermann darüber gesprochen, ob das Konzept der Marke auch mit Stromern aufgeht.

Vielen AMG-Kunden ist neben der hohen Leistung und Fahrdynamik ein satter Verbrenner-Sound wichtig. Das sei eines der Kernthemen, erklärte Hermann. Auch die angebotenen E-Autos sollen klanglich überzeugen, dazu generieren sie einen künstlichen Sound. Es werde keinen künstlichen V8-Sound geben, versicherte der AMG-Manager, für die „Emotionalität“ sei aber auch dieser Aspekt wichtig. „Wenn hierbei hinzukommt, dass das Kombi-Instrument dies optisch zelebriert, das Auto sozusagen noch vor Kraft vibriert, ein Sound-Erlebnis da ist – und dann kommt diese immense Beschleunigung: Da sind dann alle Sinne angesprochen“, so Hermann. Dann sei das ein emotionales Produkt und in diesem Sinne Sound auch bei Elektroautos wichtig – aber in einem ganz anderen Kontext.

Mit Blick auf die Optik seht bei Elektroautos ein stromlinienförmiges, auf Aerodynamik getrimmtes Design im Mittelpunkt. Der so reduzierte Luftwiderstand sorgt für mehr Effizienz und damit eine größere Reichweite. Beim Thema Elektromobilität werde man auch in der Exterieur-Sprache „noch mal eine Schippe drauflegen müssen“, sagte Hermann. Aerodynamik sei bei AMG per se wichtig. Man sehe das auch daran, dass der EQS mit der größten Reichweite außen die „AMG Line“ trägt. Die Außenanbauteile dieser Ausstattungslinie dienten dazu, die Windschlüpfrigkeit zu optimieren. Der Rekord-cw-Wert des EQS von 0,20 werde mit der AMG Line erreicht.

Der AMG EQS hat allerdings deutlich weniger Reichweite als der Mercedes-EQS mit Heckantrieb. „Den ersten Kompromiss mache ich, wenn ich von Heckantrieb auf Allrad gehe. Der AMG EQS 53 ist natürlich auf Leistung ausgelegt“, erklärte Hermann. Es gebe verschiedene weitere Dinge, die dazu führen, dass der cw-Wert etwas steigt. Eines davon sei die Reifenbreite, die mit der Leistung zunehme. Hinzu komme das Thema Anpressdruck, um die Stabilität bei Hochgeschwindigkeit zu gewährleisten. Um die Leistung sicher darstellen zu können, müsse man bezüglich der Reichweite ein paar Kompromisse eingehen.

Die Leistung an sich zu generieren, sei bei der Elektromobilität nicht das Problem, erläuterte AMGs Technikchef. Bei einem Verbrenner erkaufe man die Leistungen über viel Mechanik und viel Aufwand. In der Elektromobilität erhalte man mehr Leistung für den gleichen Wirkungsgrad. Ein Mehr an Leistung sei daher künftig nicht mit überproportional mehr Verlust verknüpft. Bei einer E-Maschine bleibe der Wirkungsgrad relativ identisch. Wenn man sie ein wenig größer auslege, habe sie mehr Leistung, aber nicht notwendigerweise mehr Verluste.

E-Auto rückt andere Aspekte in den Fokus

Die Beschleunigung sei bei einem Elektroauto „das Leichteste, was man darstellen kann“. Bei einem Verbrenner sei es schon schwieriger, das entsprechend hinzubekommen. Wichtiger sind nach Ansicht von Hermann „andere klassische Tugenden“: „Wie fährt sich denn das Auto, wenn ich drin sitze? Wenn ich lenke, wenn ich bremse, ist es komfortabel und trotzdem so kompakt beim Fahren, dass ich immer weiß, was mein Auto tut?“ Es gehe auch um Präzision beim Fahren, die Bremse sei anders, der Aufbau werde anders angebunden und weiteres. Und all das können man auch ohne Höchstgeschwindigkeit erfahren.

Viele Elektroautos haben teils deutlich mehr kW/PS als vergleichbare Modelle. Hermann glaubt, dass „diese Leistungsorgie“ bei besonders potenten Modellen ein Ende haben wird. „Wenn ich bei 1.000 PS angekommen bin, was willst du da noch machen?“ Es würden andere Attribute eine Rolle spielen. So versuche man bei AMG, ein paar zusätzliche Dinge mit in die Nutzerschnittstelle zu bringen und habe ganz andere Menüpunkte im Auto. Da der Kunde eine Affinität zur Technik habe, werde ihm auf den Bildschirmen auch angezeigt, was wo und wie passiert. Das seien alles Dinge, die auch Emotionen auslösen können.

Mercedes-Benz plant für Mitte des Jahrzehnts drei neue vollelektrische Architekturen, eine davon ist die auf Spitzenleistung ausgelegte Elektro-Plattform AMG.EA. AMG habe noch einmal einen großen Schritt gemacht, als es damit anfing, eigene Fahrzeugarchitekturen zu entwickeln. Es sei „absolut wichtig“, auch eine eigene Architektur für zukünftige vollelektrische Fahrzeuge zu haben, betonte Hermann. Dort werde man ganz andere Schwerpunkte setzen. Nur so sei man in der Lage, im oberen „Top-Luxus- und Performance-Segment“ wettbewerbsfähig zu sein.

Zu Fokus der geplanten AMG-Elektro-Plattform sagte der Technikchef, dass hier weiter die Performance, nicht Reichweite im Fokus stehen werde. Die Kunden spreche bei AMG die fortschrittliche Technik an, etwa Formel-1-Technologie für die Straße. „Dieses Hightech-Thema“ und weitere Features werde das Unternehmen in seiner vollelektrischen Architektur ausbilden. Es werde „ein paar andere Parameter“ geben, die man aus Nicht-Sportwagen kennt. Aber natürlich werde ein AMG immer ausreichend Leistung haben. Bei Elektroautos gehe es dabei auch um eine hohe Dauerleistung, womit aktuelle Modelle oftmals Probleme haben.

Als Mehrwert von AMG-Elektroautos kann sich der Technikchef auch vorstellen, dass die Ladegeschwindigkeit schneller ist. Wenn man zukünftig in wenigen Minuten laden könne und die Abrechnung dafür direkt im Fahrzeug stattfinde, dann sei die Reisegeschwindigkeit wieder so ist, wie man sie kennt. Auch das sei im Luxussegment ein Thema.