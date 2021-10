Sono Motors reicht erste Unterlagen für Börsengang in den USA ein

Das Münchner Start-up Sono Motors will 2023 sein Solar-Elektroauto Sion auf den Markt bringen. Für den Anlauf der Serienproduktion sind Unternehmensangaben nach noch mindestens 200 Millionen Euro nötig. Berichte, dass durch einen Gang an die Börse in den USA weiters Kapital beschafft werden soll, wurden nun bestätigt.

Sono Group N.V., die Muttergesellschaft von Sono Motors, gab bekannt, dass das Unternehmen bei der US-Aufsichtsbehörde SEC ein Registrierungsformular für den geplanten Börsengang seiner Stammaktien eingereicht hat. Die Anzahl der angebotenen Aktien und die Preisspanne für das „potenzielle“ Angebot seien noch nicht bestimmt worden. Sono Motors strebe die Notierung am Nasdaq Global Market unter dem Symbol „SEV“ an.

Das Angebot unterliege den Marktbedingungen, es könne nicht gewährleistet werden, ob oder wann es abgeschlossen werden kann oder in welchem Umfang oder zu welchen Bedingungen es tatsächlich erfolgt, heißt es in einer Mitteilung. Darin sind weitere rechtliche Hinweise zu dem Vorhaben zu finden, jedoch keine Informationen zu den weiteren Plänen von Sono Motors.

Bislang hat sich Sono Motors insbesondere durch Crowdfunding finanziert. Zuletzt konnten so Anfang 2020 in der größten Finanzierungsrunde des Unternehmens rund 50 Millionen Euro eingesammelt werden. Die weltweiten Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie stellten damit für das Start-up bisher keine Bedrohung dar. Um von den aktuellen Prototypen zur Serienreife und dem Verkaufs- sowie Lieferstart zu kommen, zieht es Sono Motors nun an die Börse.

Neben dem Minivan Sion bietet Sono Motors interessierten Investoren die Aussicht auf die lukrative Lizenzierung seiner in die Karosserie integrierten Solartechnik. Erste Partnerschaften mit möglichen Kunden bestehen schon, unter anderem mit den Nutzfahrzeugherstellern MAN und ARI.

Sono Motors will mit dem Sion das weltweit erste Solar Electric Vehicle (SEV) für die breite Masse einführen. Für das Modell liegen laut dem Unternehmen bisher mehr als 14.000 angezahlte Reservierungen vor. Die Auslieferung an die Kunden soll in der ersten Hälfte des Jahres 2023 beginnen, eigentlich sollte es schon 2020 losgehen. Sono Motors will den Sion nicht selbst in Serie produzieren, sondern von dem Auftragsfertiger NEVS in Schweden bauen lassen. Allerdings sucht der ausgewählte Produktionspartner derzeit einen Käufer, da der bisherige Eigentümer Evergrande aus China massive Geldprobleme hat. Ob und wie sich das konkret auf die Pläne mit Sono Motors auswirkt, bleibt abzuwarten.