Sono Motors stattet Elektro-Kleintransporter von ARI mit Solar-Integration aus

Sono Motors hat gemeinsam mit der Leipziger Firma ARI Motors auf der Solarmesse Intersolar seinen neuesten Prototyp vorgestellt. Das Münchner Elektroauto-Start-up installierte Photovoltaik-Technologie auf dem Elektro-Leichtfahrzeug ARI 458, das für die Beförderung auf der letzten Meile sowie in Parks, Industriegebieten oder Flughäfen konzipiert wurde.

Fünf Photovoltaik-Module aus „ultradünnem“, chemisch gehärtetem Frontglas liefern bei einer Spitzenleistung von bis zu 450 Watt Energie für die Versorgung des Elektro-Kleintransporters, erklärte Sono Motors. Die Solar-Integration würde dem Fahrzeug bei normalen Wetterbedingungen in München eine zusätzliche Reichweite von durchschnittlich 20 Kilometern pro Tag verschaffen, bei optimalen Wetterbedingungen in den Sommermonaten von bis zu 48 Kilometern. Regulär bietet ARI den 458 mit Akkus für 150 bis 495 Kilometer Reichweite pro Ladung an.

„Sono Solar – die B2B-Sparte von Sono Motors – ist ein One-Stop-Shop für fahrzeugintegrierte Photovoltaik Lösungen. Unser Ziel ist es, jedes Fahrzeug zu einem Solarfahrzeug zu machen“, sagte Mathieu Baudrit, der bei Sono Motors den Bereich Solar verantwortet. „Das ist besonders spannend für uns, da dieser Prototyp eines der ersten Nutzfahrzeuge mit unserer Solar-Integration im Segment der Elektroleichtfahrzeuge auf der Straße ist.“

Sono Motors bietet sowohl fahrzeugintegrierte Photovoltaik (ViPV) als auch fahrzeugangewandte Photovoltaik-Lösungen (VaPV) für verschiedene Verkehrsmittel an. Bei ViPV handelt es sich um ein Verfahren, bei dem die Solarenergieerzeugung in die Karosserie eines Fahrzeugs integriert wird – wie beim für 2023 geplanten Minivan Sono Sion. Die Photovoltaik-Module werden in Teile des Fahrzeugs integriert, zum Beispiel in die Seitenwände, Karosserieteile und Fenster.

Bei der Kooperation mit ARI Motors wurde bei der Konstruktion des ersten Prototyps die Photovoltaik-Technologie auf ein bereits existierendes Fahrzeug angewendet. Somit kommt das VaPV-Verfahren zum Einsatz und die Solarenergieerzeugung wird auf bestehende Elemente des Fahrzeugs aufgebracht. Die fünf Photovoltaik-Module mit 54 Solarzellen und 90 Halbzellen sind auf dem Dach und an den Seiten des E-Kleintransporters angebracht. Die Integration ist laut Sono Motors auf hohe Effizienz ausgelegt. Das Unternehmen setze daher maßgeschneiderte Photovoltaik-Module ein, entwerfe das Integrations-Layout, führe die mechanische sowie elektrische Integration mit seinem Team in München durch und biete zusätzlich die Wartung der Komponenten an.

Neben der Kooperation mit ARI Motors gab Sono Motors Anfang Oktober eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit mit der Wallaby Boats GmbH an. Dabei sollen Photovoltaik-Anlagen auf dem Bootsmodell „Wallaby 18“ installiert werden. Mit diesem Modell transportiert der kommerzielle Bootshersteller Personal und Material für Offshore-Windparks. Es werden Photovoltaik-Module installiert, die das Schiff mit einer Leistung von bis zu 5200 Wp versorgen. „Diese Zusammenarbeit treibt Sono Motors’ Ziel, Solar in jedes Fahrzeug zu integrieren, weiter voran. Sie ist ein klarer Beweis für die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der firmeneigenen Solartechnologie“, so Baudrit.

Sono Motors arbeitet im Bereich Solar auch mit MAN Truck & Bus sowie EasyMile zusammen.