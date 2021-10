EnBW baut große „Schnellladeparks“ bei Zwickau und Meerane

Die EnBW baut ihr Schnelllade-Angebot in Sachsen aus und errichtet zwei weitere Großstandorte in Zwickau und Meerane. Beide „Schnellladeparks“ liegen an den wichtigen Fernverkehrsadern A72 und A4 und versorgen Reisende und Anwohner mit schneller Reichweite.

Ein Ladepark wird etwa zehn Kilometer östlich von Zwickau in der Nähe der A72 an der „Ausfahrt 11 – Zwickau Ost“ beim dortigen Autohof errichtet. Fußläufig gibt es hier Rastmöglichkeiten und einen McDonald’s. Spatenstich für den Standort war am 20. September. Weniger als 20 Kilometer nördlich von Zwickau entsteht der zweite große Schnellladepark: Diesen baut die EnBW im Gewerbegebiet von Meerane in der Nähe der A4, „Ausfahrt 62 – Meerane“. Damit liegt der Standort etwa auf halber Strecke von Chemnitz nach Gera. Direkt an diesem Ladepark gibt es ebenfalls Möglichkeiten zur Verpflegung. Auch in Meerane war der Baustart am 20. September 2021. Beide Standorte soll noch in diesem Jahr in Betrieb gehen.

An den neuen Schnellladeparks können E-Autofahrer an HPC-Ladepunkten (High-Power-Charger) der höchsten Leistungsklasse mit bis zu 300 Kilowatt laden. Ein Elektroauto lädt hier je nach Konfiguration in fünf Minuten bis 100 Kilometer Reichweite. Wie an allen EnBW-Standorten wird Ökostrom verteilt. Der Ladepark östlich von Zwickau verfügt über zwölf HPC-Ladepunkte. In Meerane werden im ersten Schritt acht HPC-Ladepunkte erbaut. Bei Bedarf kann die EnBW diesen Ladepark modular ausbauen, insgesamt sind 20 Ladepunkte in Meerane möglich.

Die Ladeplätze sind in beiden Parks überdacht. Das bietet zum einen Schutz vor dem Wetter. Zum anderen nutzt die EnBW das Dach für eine Photovoltaik-Anlage, die bei optimalen Bedingungen in Zwickau bis zu 27,8 Kilowatt für den Betrieb des Ladeparks einspeisen soll. In Meerane erreichen die Solar-Panels zunächst eine Maximalleistung von etwa 18,5 Kilowatt. Bei einem Ausbau des Parks erhöht sich die Anzahl der Panels und damit die maximale Leistung auf rund 46,4 Kilowatt.

„Die neuen Ladeparks werden unser Schnellladenetz entlang zwei der wichtigsten Fernverkehrsrouten in Sachsen und Thüringen verdichten“, erklärt EnBWs E-Mobilitäts-Chef Timo Sillober. „Wer zum Beispiel von Dresden nach Nürnberg oder Erfurt elektrisch unterwegs ist, findet auf beiden Routen einen Schnellladepark. Mit genau solchen Standorten machen wir die E-Mobilität auch auf der Fernstrecke alltagstauglich.“