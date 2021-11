Volvo veröffentlicht Ökobilanz zu neuem Elektroauto C40 Recharge

Um das Potenzial von Elektroautos voll auszuschöpfen, fordert Volvo mehr Investitionen in saubere Energie. Zur UN-Klimakonferenz COP26 im schottischen Glasgow wirbt der schwedische Autohersteller bei den Staats- und Regierungschefs sowie den Energieversorgern für besseren Klimaschutz. Die zeitgleich veröffentlichte Ökobilanz des neuen Volvo-Elektroautos C40 Recharge soll zeigen, wie regenerative Energiequellen die CO2-Emissionen über den Fahrzeuglebenszyklus senken.

Volvo will ab 2030 nur noch Elektroautos anbieten, der C40 Recharge ist das zweite von diversen geplanten Batterie-Modellen. Auf dem Weg zum klimaneutralen Unternehmen bis 2040 strebt der Konzern darüber hinaus die kontinuierliche Senkung des CO2-Ausstoßes im gesamten Geschäftsbetrieb an. Man sei dabei jedoch auf die Unterstützung der Regierungen und des Energiesektors angewiesen, um das volle Einsparpotenzial auszuschöpfen, heißt es in einer Mitteilung.

Die Ökobilanz des C40 Recharge zeige, so Volvo, dass ich die Verfügbarkeit grüner, sauberer Energie in der Produktion und beim Aufladen vollelektrischer Fahrzeuge entscheidend auf die CO2-Bilanz auswirkt. Werde der Crossover beispielsweise mit Wind- oder anderer regenerativer Energie geladen, sei der CO2-Fußabdruck des Fahrzeugs nicht einmal halb so groß wie der des Kompakt-SUV XC40 mit Verbrennungsmotor. Komme der Ladestrom dagegen aus fossilen Brennstoffen, verringere sich der Unterschied deutlich.

Der C40 Recharge weist nach den Berechnungen von Volvo über den gesamten Lebenszyklus einen CO2-Fußabdruck von rund 27 Tonnen auf, wenn der Ladestrom ausschließlich aus sauberen Energiequellen kommt. Nutzt der Fahrzeughalter dagegen den durchschnittlichen globalen Energiemix, bei dem Strom zu etwa 60 Prozent aus fossilen Brennstoffen erzeugt wird, steigen die Emissionen auf bis zu 50 Tonnen CO2. Damit verkleinert sich der Abstand zu konventionell angetriebenen Fahrzeugen, so liegt der XC40 mit Verbrennungsmotor bei 59 Tonnen CO2 über den Lebenszyklus.

Volvo-Chef fordert mehr saubere Energie

„Wir haben bewusst die strategische Entscheidung getroffen, ein vollständig elektrischer Automobilhersteller und Branchenführer zu werden. Wir können den Übergang zur Klimaneutralität aber nicht allein schaffen“, sagt Håkan Samuelsson, Präsident und CEO von Volvo Cars. „Wir brauchen weltweit Regierungen und Energieunternehmen, die ihre Investitionen in saubere Energien und in die dazugehörige Ladeinfrastruktur erhöhen, damit vollelektrische Fahrzeuge ihr Versprechen einer saubereren Mobilität auch wirklich einlösen können.“

Auch in der Fahrzeugfertigung beeinflusse grüne Energie maßgeblich die CO2-Bilanz, erklärt Volvo. Der C40 Recharge weise in der Produktion rund 70 Prozent höhere Emissionen auf als ein XC40 mit Benzinmotor. Hierfür seien die CO2-intensive Herstellung von Batterie und Stahl sowie der höhere Aluminiumanteil verantwortlich. Um dem entgegenzuwirken, forsche das Unternehmen mit dem schwedischen Stahlhersteller SSAB an der Entwicklung fossilfreien Stahls. Gemeinsam mit dem Start-up Northvolt würden Batterien mit 100 Prozent erneuerbarer Energien hergestellt. Weitere Schritte seien geplant.

Über den kompletten Lebenszyklus hinweg will Volvo den CO2-Fußabdruck eines durchschnittlichen Fahrzeugs bis 2025 um 40 Prozent gegenüber 2018 senken. Hierzu sollen auch CO2-Einsparungen von 25 Prozent in der Lieferkette beitragen. Ebenfalls bis 2025 strebt Volvo eine klimaneutrale Produktion an. Schon jetzt werden Unternehmensangaben nach alle europäischen Werke mit sauberem Strom betrieben. Die schwedischen Fertigungsstätten Torslanda und Skövde seien vollständig klimaneutral. In China würden die Werke Chengdu und Luqiao ebenfalls mit klimaneutralem Strom funktionieren.