Schnelllade-Anbieter Fastned erhöht Preise auf 0,69 Euro pro kWh

Das niederländische Unternehmen Fastned baut ein europaweites Schnellladenetz auf. Auch und insbesondere in Deutschland sollen neue Säulen errichtet werden. Zum 11. November erhöhen sich die Preise für das schnelle Stromzapfen um zehn Cent pro Kilowattstunde (kWh). Als Grund werden gestiegene Beschaffungskosten angegeben, berichten die Portale Emobly und Edison.

In den letzten fünf Jahren waren die Preise bei Fastned stabil geblieben. Nun sei man jedoch gezwungen, Preissteigerungen an Kunden weiterzugeben. „Wie Sie wahrscheinlich den Nachrichten entnommen haben, sind die Energiepreise in den letzten Monaten in ganz Europa auf ein noch nie dagewesenes Niveau gestiegen. Bisher konnten wir diese Preiserhöhungen auffangen. Jetzt mussten wir uns jedoch dazu entschließen, unsere Preise in bestimmten Ländern ab dem 11. November zu erhöhen“, teilte das Unternehmen mit.

„Dies tun wir nicht gern. Wir sind sogar sehr stolz darauf, dass wir unsere Preise seit fünf Jahren konstant halten konnten und gleichzeitig unser Netzwerk erweitert und vielerorts schnellere Ladesäulen installiert haben, die Ihren Ladestopp immer komfortabler machen. Aber damit wir weiter so investieren können, ist es wichtig, dass wir auf diese neuen Gegebenheiten reagieren“, so Fastned weiter. Die Niederländer versprechen: „Wir werden diese Preisstruktur erneut überprüfen, wenn sich die Situation ändert.“

Fastned hatte erst kürzlich darauf hingewiesen, dass sie für EU-Kunden seit Langem ohne Abschluss eines festen Tarifs die Kilowattstunde Strom für 59 Cent anbieten. Damit sei man deutlich günstiger als etwa der von Autobauern gegründete europäische Schnellladesäulen-Betreiber Ionity mit 79 Cent pro kWh. Dem Preis des Konkurrenten nähert sich Fastned nun allerdings an: Künftig werden an den an ihren gelben Dächern erkennbaren Schnellladestationen 0,69 Euro je kWh aufgerufen.

Auch die Preise für sogenannte Gold Member steigen, in Deutschland zum 1.12.2021 von 0,35 auf 0,45 Euro/kWh. Die monatliche Grundgebühr für das Abo bleibt laut Emobly unverändert bei 11,99 Euro. Für Vielfahrer könnte sich hier künftig ein kürzlich gestarteter neuer Tarif von Ionity rentieren: Beim „Ionity Passport“ binden sich Nutzer für eine Vertragslaufzeit von 12 Monaten an den Anbieter, sie zahlen dann eine monatliche Gebühr in Höhe von 17,99 Euro und ziehen für 0,35 Euro/kWh an Ionity-Säulen Energie. Die Mindestvertragslaufzeit bei Fastend beträgt allerdings nur einen Monat.

Fastned betreibt bundesweit eigenen Angaben nach derzeit 24 Schnellladestandorte, europaweit sind es 164. Kürzlich wurden zwei neue deutsche Stationen in Markt Goldbach an der A3 bei Aschaffenburg-Ost sowie Friedberg an der A8 bei Augsburg eröffnet.