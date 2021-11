Porsche baut Schnellladepark am Brennerpass, rund 100 weitere geplant

Die Premiummarken des Volkswagen-Konzerns Audi und Porsche wollen ihren Kunden eigene Ladenetze bieten. Zu den Plänen von Porsche hat die WirtschaftsWoche nun Neues in Erfahrung gebracht. Eine Station des neuen Ladekonzepts des Sportwagenbauers wird demnach in den Alpen errichtet, diverse weitere Standorte in Europa sollen folgen.

Porsche wolle am Brennerpass einen neuen Ladepark eröffnen, so die Wirtschaftszeitschrift. Bis zu zwölf Schnellladesäulen exklusiv für Fahrer eines Elektroautos der Marke seien geplant. Der Brenner sei einer von rund 100 vorgesehenen Standorten in Europa, an denen Porsche Strom-Tankstellen bieten will – idealerweise mit angeschlossenem Café. Derzeit suche das Unternehmen geeignete Standorte. Zehn bis 15 Stationen sollen in Deutschland entstehen, „vor allem in Richtung der alpinen Skigebiete“, sagte ein Sprecher.

Öffentliches Laden gilt als wesentlich für den Durchbruch von Elektroautos. Um seinen Kunden komfortable Langstreckenfahrten zu erlauben, hat Porsche 2017 mit Audi sowie BMW, Daimler und Ford den europäischen Anbieter von Schnellladesäulen Ionity gegründet. Dessen Stationen sind den Schwaben aber offenbar nicht exklusiv genug, daher bauen sie nun flankierend eigene Schnellladeparks.

Pro Ladepark verspricht Porsche bis zu ein Dutzend sogenannte HPC-Säulen (High Power Charging), die von Porsche Engineering entwickelt wurden. Damit wird Gleichstrom mit einer Leistung von bis zu 350 Kilowatt (kW) in die Akkus gepresst. Aktuelle Fahrzeuge unterstützen das noch nicht, neue Modelle werden es aber in absehbarer Zeit. Das bisher mit 270 kW am schnellsten ladende Serien-Elektroauto ist der als Sportlimousine und Shooting Brake erhältliche Porsche Taycan. In fünf Minuten lässt sich Energie für 100 Kilometer ziehen.

Als Nächstes bringt Porsche 2022 das Kompakt-SUV Macan in der neuen Generation als Elektroauto auf den Markt, erwartet werden wie beim Taycan hohe Motor- und Ladeleistung sowie alltagstaugliche Reichweite. Weitere Voll-Stromer sind geplant. Bis 2025 sollen bei Porsche 50 Prozent der Autos elektrisch angetrieben sein, bis 2030 gar 80 Prozent. Dass der Markt das hergibt, zeigt der Taycan: In den ersten neun Monaten dieses Jahres verkaufte sich das Elektroauto besser als die Sportwagen-Ikone 911er.

Bereits Anfang 2020 hatte Porsche einen Schnellladepark in der Nähe des Kundenzentrums in Leipzig eröffnet. Dort stehen ebenfalls zwölf Ladesäulen mit bis zu 350 kW Ladeleistung für schnelles Aufladen. Einen Teil der Säulen nutzt Porsche exklusiv, die anderen sind auch für Fremdfabrikate zugänglich. Den Aufbau eines eigenen Ladenetzes will Porsche nur in Europa vorantreiben. In den USA setzt die Volkswagen-Tochter weiterhin auf Electrify America, das Ladesäulen für Elektroautos aller Marken bietet. Das Unternehmen geht zurück auf den Dieselskandal, Volkswagen hatte sich zu Investitionen in die US-Ladeinfrastruktur verpflichtet.

Zu dem europäischen Schnellladenetz von Porsche hieß es zuvor, dass Kunden dort unkompliziert via Smartphone an sechs bis zwölf überdachten HPC-Säulen mit 350 oder mehr kW Leistung laden können werden. Es soll zudem hochwertige Wartebereiche mit Erfrischungsangeboten geben. Porsche konzentriert sich beim Laden auf vier Bereiche: Ladetechnik für das Zuhause der Kunden, Schnellladesäulen bei den Händlern, mit Partnern realisierte Lademöglichkeiten für Reiseziele wie Restaurants, Hotels, Golf- oder Tennisclubs sowie Schnellladesäulen an Fernstraßen.