Fastned eröffnet Schnellladestationen in Boppard und Groß Mackenstedt

Der niederländische Schnellladeanbieter Fastned hat zum Jahresende zwei weitere neue Standorte in Deutschland eröffnet. Im niedersächsischen Groß Mackenstedt und im rheinland-pfälzischen Boppard stehen nun zwei Strom-Tankstellen mit insgesamt zwölf Ladepunkten bereit. E-Auto-Fahrer können damit bundesweit an 31, europaweit an 184 Fastned-Standorten laden.

In Groß Mackenstedt bei Bremen (Artikelbild), direkt an der A 28, Ausfahrt 25, und am Dreieck Stuhr gelegen, steht jetzt eine Drive-through-Station von Fastned. Die Station mit Durchfahrtsprinzip mache umständliches Rangieren obsolet und den Ladevorgang deutlich sicherer, wirbt das Unternehmen. An drei „Hyperchargern“ mit insgesamt sechs Ladepunkten können E-Autos mit bis zu 300 kW laden. Für den Hunger zwischendurch befinden sich nebenan eine KFC- und eine McDonald’s-Filiale.

Fastned passt die Konzeption der Schnellladestationen standortspezifisch an. In Boppard-Buchholz wurde eine sogenannte Pit-Stop-Station umgesetzt, an der die Schnellladesäule frontal oder rückwärtig angefahren wird. An der A 61, Ausfahrt 41, direkt an der B 327, sind nun ebenfalls drei Hypercharger mit sechs Ladepunkten ansteuerbar. Die Station wird vom ortsansässigen Hotel Restaurant Nikopolis flankiert, in dem bei einem Boxenstopp gegessen werden kann.

Fastned will schnell expandieren, findet dazu derzeit aber nicht genügend geeignete Standorte. CEO Michiel Langezaal bewertet das auslaufende Jahr dennoch als erfolgreich. „Die Eröffnung der beiden neuen Stationen in Boppard und Groß Mackenstedt beschließt ein erfolgreiches Jahr für Fastned in Deutschland. Wir konnten 2021 13 Schnellladestationen in sechs Bundesländern mit insgesamt 62 Ladepunkten eröffnen.“

2022 wolle Fastend weiter wachsen. „Speziell in Deutschland auch personell, denn wir benötigen qualifizierte und engagierte Mitarbeitende, um sowohl die Anzahl der neuen Stationen als auch die Qualität des Ladevorgangs konstant hoch zu halten“, so Langezaal. „Zudem freuen wir uns immer über Grundstücksvorschläge für neue Fastned-Stationen.“