Viele Gemeinden haben keine einzige öffentliche Ladesäule

Vor allem in kleinen Orten gibt es laut aktuellen Zahlen der Bundesnetzagentur keine Strom-Tankstellen für Elektroautos. Demnach steht bisher in mehr als der Hälfte der Gemeinden in Deutschland keine öffentlich zugängliche Ladesäule. Die bestehenden Lademöglichkeiten sind nämlich höchst ungleich verteilt.

Weit mehr als eine Million E-Autos sind in Deutschland unterwegs, wenn man Plug-in-Hybride mitrechnet, also Fahrzeuge, die sowohl einen Verbrennungs- als auch einen Elektromotor an Bord haben. Die Statistik der Bundesnetzagentur umfasst alle öffentlich zugänglichen Ladepunkte für Elektroautos mit einer Ladeleistung von mindestens 3,7 Kilowatt und einer Inbetriebnahme nach dem 17. März 2016. Zum Stichtag 1. Dezember hat die Behörde knapp 51.000 öffentlich zugängliche Ladepunkte für E-Autos gezählt.

Bis zum Ende des Jahrzehnts soll die Zahl der rein strombetriebenen Pkw auf 15 Millionen steigen. Das setzt einen umfassenden Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur voraus, die neue Bundesregierung will diesen deshalb „massiv“ beschleunigen. Bisher werden neue Lademöglichkeiten zu langsam aufgebaut. Jede Woche müssten 2000 Ladepunkte errichtet werden, beklagte im Sommer die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie Hildegard Müller. Es würden aber nur um die 300 gebaut.

Aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine parlamentarische Anfrage von Linkenfraktionschef Dietmar Bartsch geht hervor, dass von den 10.796 Gemeinden in Deutschland 6516 keine einzige Ladesäule für Elektroautos haben. Hier können Stromer also nur an privaten Ladepunkten zu Hause oder am Arbeitsplatz mit neuer Energie versorgt werden.

Besonders wenige Kommunen mit Ladesäulen gibt es der Bundesnetzagentur zufolge in Rheinland-Pfalz mit seinen vielen kleinen Orten (1962 von 2302 ohne Ladesäule). Aber zum Beispiel auch in Thüringen (491 von 633 Gemeinden ohne Ladesäule) ist das Angebot überschaubar. In Bayern gibt es zwar in absoluten Zahlen die meisten Ladesäulen pro Bundesland, aber auch eine große Zahl von Orten ohne entsprechendes Angebot (994 von 2056). In Nordrhein-Westfalen dagegen haben nur acht von insgesamt 396 Orten keine Lademöglichkeit für E-Autos.

Bartsch sprach den Zeitungen der Funke Mediengruppe gegenüber von einem großen „Ladesäulenversagen“. Der Umstieg auf Elektromobilität könne nicht gelingen, wenn die Politik die Bereitstellung von Infrastruktur verschlafe. „Statt den Kauf von Elektroautos mit Milliarden zu subventionieren, muss die künftige Bundesregierung Milliarden in ein bundesweites Ladesystem investieren“, forderte der Linken-Politiker. Ähnlich äußerte sich der Vorsitzende der IG Metall. „Es gibt einen Crash, wenn wir da nicht nacharbeiten“, warnte Jörg Hofmann in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Förderprogramme liefen, Fabriken würden umgestellt und Kunden wollten die Fahrzeuge – gleichzeitig gebe es zu wenige Ladesäulen.