Sono Motors: Solarmobilität „das nächste große Ding“

Sono Motors ist seit November an der US-Technologiebörse Nasdaq gelistet und hat sich dort frisches Kapital für die Weiterentwicklung seines Solar-Elektroautos Sion geholt. In einer Mitteilung zum Jahresende erklärte das Münchner Start-up, warum es überzeugt ist, dass Solarmobilität „das nächste große Ding“ ist.

Bisher haben es Elektroautos wie der für 2023 geplante Sion mit Solarzellen in oder auf der Karosserie für eine nennenswerte Erzeugung von Fahrstrom nicht zur Serienreife geschafft. Dass dies nun möglich wird, liegt laut Sono Motors an der technischen Weiterentwicklung, aber auch an einem Umdenken hin zu mehr Klimaschutz. Heute würden elektrische Fahrzeuge zunehmend dabei helfen, Abgase und auch den Lärm in den Städten zu verringern.

Der wachsende Erfolg der Stromer sei auch dem Fortschritt in der Technologie zu verdanken. Batterien seien deutlich günstiger als noch vor einigen Jahren und mit höherer Energiedichte ausgestattet. Akkus, die mehr Reichweite für weniger Geld bieten, seien ein Grund für den Erfolg von E-Autos und gleichzeitig ein wichtiger Baustein für Solar-Autos wie den Sion. Ebenso habe sich im Bereich Photovoltaik in den vergangenen Jahren vieles getan. Auch hier seien die Preise für Solarzellen gefallen und die Effizienz der Zellen gestiegen.

In einer Studie habe die Internationale Energieagentur 2020 Solarenergie als die weltweit günstigste Stromquelle benannt. Die Integration von Solarzellen in Fahrzeuge sei somit ein logischer Schritt, erklärt Sono Motors. „Unsere Modelle zeigen, dass der Sion gegenüber einem E-Auto mit gleicher Batteriekapazität und gleichem Verbrauch dank der Solar-Integration weniger häufig geladen werden muss“, so das Start-up. Möglich werde das durch die richtige Technologie. Hier setze man als Unternehmen einen Schwerpunkt.

Das patentierte Fertigungsverfahren von Sono Motor ermögliche es, sichere und leichte Photovoltaik-Module in das Fahrzeug zu integrieren. Diese seien flexibel und auch an komplexe Karosserie-Geometrien anpassbar. Mehrere Patente seien erteilt worden, weitere bereits angemeldet. Man sei „sehr zuversichtlich“, hier in Zukunft weitere Meilensteine zu erreichen und den Prozess weiter verbessern zu können.

Neben dem speziellen Fertigungsverfahren spiele bei der Solar-Integration von Sono Motors die Leistungselektronik eine wesentliche Rolle. Diese ermögliche die Nutzung und Speicherung des Solarstroms und könne „dank der Mehrkanal-Technologie auf maximalen Ertrag getrimmt werden“. Ein weiterer Punkt sei die Sono-Motors-Software, die in Echtzeit Energiedaten zur Verfügung stellt und die Energieerträge optimiert.

„Das Sono Solar Team ist hier sehr vielseitig aufgestellt und arbeitet mit Hochdruck an der Marktreife der verschiedenen Komponenten“, heißt es. Vielversprechend sei dabei auch die Erweiterung des Geschäftsbereichs auf andere Fahrzeugtypen wie Lkw, Busse, Vans und Boote. Seit der Vorstellung eines Solar-Lkw Anfang des Jahres sei man mit zahlreichen namhaften Herstellern aus Transport und Logistik Kooperationen eingegangen und habe erste Umsätze aus gemeinsamen Projekten generieren können.

Sinkende Preise für Batterie- sowie Solarzellen gingen mit einer immer weiter wachsenden Effizienz einher. Durch die Solar-Integration in Fahrzeugen komme man in Verbindung mit bidirektionalen Ladegeräten und der passenden Wallbox nicht nur der mobilen Autarkie einen Schritt näher. Mit Solarzellen ausgestattete Pkw könnten zusammen auch zahlreiche kleine „Solarkraftwerke“ darstellen. „Dieses Potential gilt es zu nutzen und deshalb sagen wir: Solar on every vehicle“, so Sono Motors abschließend.