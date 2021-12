Tesla-Fabrik in Grünheide: US-Elektroautobauer legt Unterlagen für Genehmigungsverfahren vor

Tesla wollte seine seit Anfang 2020 in Brandenburg nahe Berlin entstehende Elektroauto-Fabrik in Rekordzeit eröffnen, die offizielle Inbetriebnahme im Sommer klappte jedoch nicht. Auch der zumindest für Ende des Jahres erhoffte Start gelingt nicht. Der Grund dafür ist, dass die finale Genehmigung für die „Gigafactory“ in der Gemeinde Grünheide nicht vorliegt. Dafür noch fehlende Dokumente reichte Tesla kurz vor Jahresende ein.

„Zum Ende der 50. Kalenderwoche (13.-19.12.) sind die ausstehenden Unterlagen und Informationen eingegangen, die die Voraussetzung für eine Entscheidung über den Tesla-Antrag bilden“, sagte ein Sprecher des Umweltministeriums der Deutschen Presse-Agentur. Diese Unterlagen würden nun unter anderem vom Landesamt für Umwelt und der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Oder-Spree geprüft. „Ein Termin für die Entscheidung kann deshalb nicht benannt werden.“

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) gab sich optimistisch, mahnte aber, dass man sich nicht „auf den letzten Metern verstolpern“ dürfe. Wichtig sei jetzt, mit Geduld die Genehmigungsverfahren fachlich gut weiterlaufen zu lassen. „Wir sind darauf angewiesen, vor allem aber Tesla selbst, dass am Ende eine rechtssichere Genehmigung vorliegt“, betonte der Ministerpräsident. Die Genehmigung dürfe nicht vor Gericht in Teilen oder in Gänze scheitern.

Tesla hat wiederholt die deutsche Bürokratie kritisiert, die das Unternehmen für die monatelange Verzögerung seiner ersten Europa-Fabrik verantwortlich macht. Der US-Elektroautobauer habe bisher eine „riesengroße Geschwindigkeit“ an den Tag gelegt, die alle Seiten gefordert habe, sagte Woidke. „Vor zwei Jahren standen auf der Fläche, auf der jetzt eine Auto- und Batteriefabrik entsteht, kleinere Kiefern.“

Ebenfalls Schuld an dem verpassten frühen Start der Tesla-Fabrik sind anhaltende Proteste und Einwände von Anwohnern und Umweltschützern. Die Dauer der Verfahren in den Behörden und die Anzahl der rechtlichen Instanzen, bei denen man Widerspruch gegen die Projekte einlegen kann, müssten deutlich begrenzt werden, forderte Woidke. Er warnte: „Wenn wir jetzt ein ‚Weiter so’ akzeptieren beim Ausbau der erneuerbaren Energien, beim Bau von Übertragungsnetzen und beim Ausbau von Schienenverbindungen, werden wir es nicht schaffen, Klimaneutralität und Wohlstand zu sichern.“

Tesla baut seine deutsche Fabrik bisher über mehrere vorzeitige Zulassungen. In Brandenburg wird grundsätzlich mit grünem Licht gerechnet, es könnte aber zu Auflagen kommen. Kritiker der Produktionsstätte fürchten negative Folgen für die Umwelt und das Trinkwasser. Tesla hat die Bedenken aber zurückgewiesen.

In Grünheide werden bereits Elektroautos vom Typ Model Y gebaut, aber nur für interne Tests. Da sich die Serienproduktion verzögert, wird das Mittelklasse-SUV seit einigen Wochen zunächst aus China nach Europa exportiert. Die endgültige Genehmigung für die Fabrik erwartet Woidke Anfang 2022. Nach dem Start sind in einer ersten Ausbaustufe mit bis zu 500.000 Pkw pro Jahr rund 12.000 Beschäftigte geplant. Neben Elektroautos will Tesla am Standort in Brandenburg auch im großen Stil Batteriezellen herstellen.