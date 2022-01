Mobileye und Sixt bereiten Elektro-Robotaxis für Ride-Hailing-Dienst in München vor

Der Spezialist für automatisiertes Fahren Mobileye und der Autovermieter Sixt haben vor, in diesem Jahr autonom-elektrische Ride-Hailing-Dienste in München anzubieten. Die Unternehmen wollen Mitfahrdienste auf Basis selbstfahrender Fahrzeuge in Deutschland und anderen europäischen Ländern in diesem Jahrzehnt skalieren. Mobileye-Manager Johann Jungwirth verriet der Automobilwoche Ende 2021 mehr zu dem Projekt.

Die Basis für die in München zum Einsatz kommenden Robotaxis stellt das SUV ES8 des chinesischen Elektroauto-Start-ups NIO. In der Volksrepublik ist das Modell schon seit 2018 auf dem Markt, in Europa bisher nur in Norwegen. Nach Deutschland kommt NIO Ende dieses Jahres, allerdings zunächst nur mit der Limousine ET7. Mobileye greift auf den ES8 von NIO zurück, weil der Wagen alle nötigen Anforderungen für das Pilotprojekt in München erfüllt.

„Als wir 2019 auf der Suche waren nach dem passenden Fahrzeug für unsere erste Robotaxi-Flotte, hatten wir drei Anforderungen“, erklärte Jungwirt. Das Fahrzeug sollte bereits für autonomes Fahren auf Level 4 bereit sein, um den Umbau zu erleichtern. Zudem musste es bis Mitte 2021 geliefert werden können und der Hersteller auch den Umbau und Einsatz als Robotaxi erlauben. NIO war der erste Hersteller, der alle drei Anforderungen erfüllte und hat daher den Zuschlag erhalten.

Für vollautonomes Fahren (Level 5) erhält der ES8 ein Dachmodul mit Mobileye-Technik. Die schwarze Box über der Windschutzscheibe beinhaltet sechs Kameras und drei Lidar-Sensoren, mit denen die Tochter des Chipherstellers Intel die SUV zu komplett selbstfahrenden Shuttles machen will. Hinzu kommen weitere Lidar-Sensoren, Kameras hinter der Windschutzscheibe und an den Seiten sowie Radar hinter den Stoßfängern. Hinten unter dem Kofferraum wird das Steuergerät untergebracht, das Herzstück und Gehirn der Selbstfahrtechnik. „Das ist ein Rundum-Sensor-Paket, rundum Kameras, rundum Radar, rundum Lidar“, so Jungwirth. „In Summe eine schlüsselfertige Lösung, die den Fahrer ersetzt.“

Während Mobileye die ES8-Robotaxis in München in Kooperation mit dem Autovermieter Sixt betreibt, bringt das Unternehmen in Tel Aviv weitere Fahrzeuge in Eigenregie auf die Straßen. Jeweils 20 bis 25 der 50 Fahrzeuge, die dafür insgesamt umgerüstet werden, sollen in jeder der beiden Städte an den Start gehen. Die verbleibenden Autos werden für Erprobungsfahrten an anderen Orten genutzt.

Start bis Ende 2022 geplant

In München sind bereits seit Mitte 2020 fahrerlose Testwagen von Mobileye unterwegs, die umgebauten Ford Fusion dürfen aber keine Fahrgäste mitnehmen. Das soll sich in dem Gemeinschaftsprojekt mit Sixt und den umgebauten ES8 E-SUV nun ändern. Mobileye stellt die Fahrzeuge und Technik für das automatisierte Fahren, Sixt übernimmt den Betrieb. Die Shuttles können dann per App gebucht werden.

Wann genau es in der bayerischen Hauptstadt losgeht, steht noch nicht fest. „Wir haben die zweite Jahreshälfte, Ende nächsten Jahres als Zieldatum“, sagte Jungwirth 2021 im Gespräch mit der Automobilwoche. „Das hängt von den Behörden ab, wann wir die Genehmigung erhalten.“ Anfangs werden bei den Robitaxis in München aus rechtlichen Gründen wie bei den Ford-Testwagen Sicherheitsfahrer hinter dem Lenkrad sitzen. Sobald die Behörden es erlauben, will Mobileye den Sicherheitsfahrer weglassen. Ob das noch 2022 oder erst 2023 gelingt, ist offen.

2023 könnten Jungwirth zufolge erste Robotaxis auf die Straße kommen, die anders als die jetzt umgebauten NIO-Stromer kein Lenkrad und keine Pedale mehr haben. Für 2025 erwartet der Manager die ersten vollautonomen Privatautos.