Volkswagen hat Ende Januar in der Gläsernen Manufaktur Dresden mit der Serienproduktion des ID.3 begonnen. Sie ist damit der zweite Fertigungsstandort für den Elektro-Kompaktwagen und weltweit der vierte Standort, der Modelle des Konzerns auf Basis des Modularen E-Antriebsbaukastens (MEB) fertigt. Parallel dazu schlägt Volkswagen in der sächsischen Landeshauptstadt ein neues Kapitel auf: Das bisherige „Center of Future Mobility“ soll sich in den kommenden Jahren zum „Home of ID.“ weiterentwickeln.

Die Gläserne Manufaktur soll „als Leuchtturm der Marke Volkswagen“ in Deutschland den Kunden, Besuchern und Gästen die neue Elektroauto-Familie ID. näherbringen – „beginnend von der Beratung und Probefahrten über die Besichtigung der Fertigung, dem Mitbauen des ID.3 und modernen Eventformaten bis hin zur Übergabe von elektrischen Fahrzeugen“. Ein weiterer Fokus der Neuausrichtung liegt auf dem Ausbau zu einem Forschungs- und Innovationsstandort, der in Kleinserie Projekte für einen späteren Einsatz an großen Volumenstandorten der Marke Volkswagen vorantreibt.

„Die Marke Volkswagen setzt ihre E-Offensive konsequent fort. Neben neuen E-Modellen gehört dazu auch die Transformation des weltweiten Produktionsnetzwerkes. Mit Dresden stellen wir bereits den vierten Volkswagen Standort auf die neue ID. Familie und den MEB um“, so Thomas Ulbrich, Vorstand E-Mobilität der Marke Volkswagen. „Parallel dazu fahren wir die Volumenproduktion im E-Auto-Werk Zwickau sowie in unseren beiden chinesischen MEB-Werken von Woche zu Woche nach oben. Damit untermauern wir unsere Ambitionen, bei der E-Mobilität eine weltweite Führungsrolle zu übernehmen.“

In der Gläsernen Manufaktur sollen künftig deutlich mehr Fahrzeuge übergeben werden, dazu wurde kürzlich ein zweiter Auslieferungsort in der Fertigung eingerichtet. Volkswagen will die Fahrzeugübergabe an Kunden von 1301 (2019) über 3296 (2020) auf mehr als 5000 Fahrzeuge im laufenden Jahr steigern. Ab 2022 sollen es dann rund 9700 Auslieferungen jährlich sein.

Zuvor liefen in der Gläsernen Manufaktur seit der Eröffnung 2001 die Oberklassenlimousine Phaeton (84.235 Einheiten, 2001-2016), der Bentley Flying Spur (2186 Einheiten, 2005/2006 und 2013/2014) sowie seit 2017 der e-Golf (50.401 Einheiten) vom Band. Die E-Auto-Version des Golf wurde 2020 eingestellt und durch den ID.3 ersetzt.