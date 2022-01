Tesla erzielt 2021 Rekordgewinn von 5,5 Milliarden Dollar

Tesla hat seine Geschäftszahlen für den Abschluss des zurückliegenden Jahres veröffentlicht. Die Auslieferungen des Elektroautobauers nahmen 2021 um 87 Prozent zu. Dabei erreichte das Unternehmen nach eigener Analyse die höchste operative Marge unter den großen Autoherstellern. Das zeige, dass Elektroautos profitabler sein können als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Es gebe nun keine Zweifel mehr an der Wirtschaftlichkeit der alternativen Antriebsart.

2021 produzierte Tesla insgesamt 930.422 Elektroautos und lieferte 936.222 Fahrzeuge aus. Der Großteil der Auslieferungen waren 911.242 Einheiten der Mittelklasse-Stromer Model 3 und Model Y (+106 % gegenüber 2020). Von den 2021 einem Modellwechsel unterzogenen Premium-Elektroautos Model S und Model X wurden 24.980 Exemplare (-56 %) an Kunden übergeben.

Zusammen mit anderen Produkten wie Solartechnik und Energiespeichern erreichten die Kalifornier 2021 einen Umsatz von knapp 54 Milliarden Dollar (ca. 48 Mrd. Euro/+71 %). Die Automobilsparte war mit rund 47 Milliarden Dollar (ca. 42 Mrd. Euro/+73 %) das wichtigste Geschäftsfeld. Die Einnahmen aus dem Verkauf von CO2-Guthaben an andere Autohersteller beziffert Tesla mit 1,5 Milliarden Dollar (ca. 1,3 Mrd. Euro/-7 %). Der Überschuss belief sich im Gesamtjahr 2021 nach GAAP-Bilanzierung auf 5,5 Milliarden Dollar (ca. 5 Mrd. Euro/+665 %). Damit hat der US-Hersteller 2021 so viel verdient wie noch nie zuvor in einem Geschäftsjahr.

Tesla erklärte, seine Produktion weiter und so schnell wie möglich ausbauen zu wollen. Dazu sollen neben der Inbetriebnahmen zweiter neuer Werke in Brandenburg nahe Berlin sowie im US-Bundesstaat Texas die Kapazitäten in den bestehenden Fabriken in Fremont/Kalifornien sowie Shanghai/China gesteigert werden. „Wir glauben, dass die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Elektroauto-Markt durch die Fähigkeit bestimmt wird, die Kapazitäten in der gesamten Lieferkette zu erhöhen und die Produktion hochzufahren“, so das Unternehmen.

Keine neuen Modelle in diesem Jahr

Zu den teils deutlich verzögerten Baureihen Roadster und Cybertruck sowie seinem ersten Elektro-Lkw Semi äußerte sich Tesla nicht konkret. In diesem Jahr werden laut Firmenchef Elon Musk aber keine neuen E-Autos eingeführt, was er mit Lieferkettenproblemen begründete. Neben der Produktion von mehr Elektroautos nannte Tesla die Weiterentwicklung der Software für vollautonomes Fahren als anhaltenden Fokus. Die mit Software generierten Erlöse sollen die Profitabilität des Konzerns weiter erhöhen. Tesla bietet Kunden an, fortschrittliche Selbstfahrer-Funktionalitäten für ihr Auto zu kaufen oder zu mieten.

„2021 war ein entscheidendes Jahr für unser Unternehmen, aber wir glauben, dass wir erst am Anfang unserer Reise stehen“, so Tesla abschließend. Das Ziel sei weiter, die Auslieferungen pro Jahr um durchschnittlich 50 Prozent zu steigern. Die aktuelle Produktionsleistung sei wie bei anderen Herstellern von den weltweiten Problemen in den Lieferketten beeinträchtigt. Die weiteren Produkte, die langfristige Kapazitätserweiterung und andere Ausgaben könne man mit den bestehenden Mitteln finanzieren. Dabei sollen neue Batterie-, Konstruktions- und Fertigungstechnologien die Produktkosten weiter senken.