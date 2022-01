Continental und Volterio kündigen Laderoboter für Elektroautos an

Der Autozulieferer Continental will das Laden von Elektroautos vereinfachen. Dazu entwickelt die Sparte Continental Engineering Services (CES) gemeinsam mit dem Start-up Volterio einen intelligenten Laderoboter. Dafür sind CES und Volterio nun offiziell eine Partnerschaft eingegangen. CES will bis Mitte 2022 erste seriennahe Systeme des mit Volterio konzipierten Laderoboters entwickeln.

Die vollautomatische Ladelösung besteht aus zwei Komponenten: einer Einheit am Unterboden des Fahrzeugs sowie einer auf dem Garagenboden platzierten Einheit. Sobald das Auto geparkt ist, verbinden sich beide Komponenten über eine Automatik, die unter anderem via Ultra-Breitband gesteuert wird. Ultra-Breitband ist eine funkbasierte Kommunikationstechnologie zur Datenübertragung im Nahbereich.

Ein alltagstauglicher Vorteil der Ultra-Breitband-Technik sei, so die Entwickler, dass das E-Auto nicht akkurat geparkt werden müsse. Der Laderoboter korrigiere bis zu 30 Zentimeter Abweichung von der idealen Parkposition. In welchem Winkel ein Fahrzeug im Verhältnis zur Bodeneinheit positioniert wird, sei unerheblich. Eine kegelförmige Gestaltung der physischen Steckverbindung zwischen Boden- und Fahrzeugeinheit erlaube jede Positionierungs-Ausrichtung im vollen 360-Grad-Radius.

„Unser Laderoboter ist ein echter Evolutionsschritt, um die Elektromobilität komfortabler und alltagstauglicher zu machen“, sagt CES-Geschäftsführer Christoph Falk-Gierlinger. CES und Volterio hatten zuvor unabhängig voneinander an ähnlichen Laderoboter-Lösungen geforscht. In Kooperation wollen die Partner nun zügig eine alltagstaugliche Lösung entwickeln und bereitstellen. Die neue Technologie biete viele Vorzüge, werben die Entwickler. So fließe die Energie genau wie bei üblichen Ladestationen über eine physische Verbindung. Beim Energie-Tanken mit dem Laderoboter gehe damit – anders als beim kabellosen induktiven Laden über ein Magnetfeld – kaum Energie verloren. Damit sei diese Lösung nachhaltig und ressourcenschonend.

Das Laden mithilfe der Robotertechnologie sei auch sehr komfortabel. Denn anders als bei Ladestationen müssten Nutzer sich um nichts mehr kümmern, also auch nicht in engen Garagen mit eventuell verunreinigten oder regennassen Ladekabeln hantieren. Der Ladevorgang laufe komplett automatisch. Weiterhin sorge die Kommunikation zwischen Boden- und Fahrzeugeinheit über Ultra-Breitband für eine zentimetergenaue Annäherung von Fahrzeug und Laderoboter. Der Nutzer könne also relativ leger einparken, die Technologie verzeihe Abweichungen. Das System sei zudem unkompliziert und schnell zu installieren. Die Bodeneinheit könne einfach auf den Garagenboden gelegt oder dort verschraubt werden.

„Die Technologie bietet schon heute das, was künftig essenziell sein wird: Wenn Fahrzeuge vollautomatisch fahren und auch in Parkhäusern selbständig einparken, werden automatisierte Lade-Lösungen zum automobilen Alltag gehören“, so Continental. Die Ladelösung werde zunächst für den Einsatz in Privathaushalten bereitgestellt mit einer passenden Leistung von 22 kW Wechselstrom (AC). Die Lösung sei „retrofit“, lasse sich also auch in bestehenden Modell-Varianten von Fahrzeugen nachrüsten. In einem zweiten Schritt werde eine im Boden versenkbare Schnelllade-Lösung für den öffentlichen Raum entwickelt, zum Beispiel für Parkhäuser, Tankstellen oder Betriebsflächen, mit einer Ladeleistung von mehr als 50 kW Gleichstrom (DC). Dazu gehörten auch entsprechende Varianten für das Flottenmanagement etwa von Nutzfahrzeugen.