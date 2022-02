Teslas Supercharger-Netz soll 2022 in Deutschland um 60 Prozent wachsen

Tesla öffnet sein „Supercharger“-Schnellladenetz gerade für Elektroautos anderer Hersteller. Nach einem ersten Pilotprojekt in den Niederlanden wurden mittlerweile weitere Stationen in Norwegen und Frankreich für Fremdmarken freigegeben. Für die zunehmende Nutzung soll der Ausbau der Infrastruktur beschleunigt werden. Das offizielle Supercharger-Verzeichnis für Deutschland wurde kürzlich um Angaben zu geplanten Standorten erweitert.

Aktuell besteht das Supercharger-Netz laut der Standort-Karte auf der Tesla-Website in Deutschland aus 112 Stationen. Kürzlich wurde die Übersicht mit neuen Planungen für weitere Supercharger in diesem Jahr aktualisiert. Zählt man deren graue Symbole zusammen, sind hier 68 neue Stationen in diesem Jahr geplant. Bis Jahresende könnte es demnach eine Vergrößerung um rund 60 Prozent geben.

Viele der geplanten neuen Standorte seien schon seit einem halben Jahr bekannt, berichtet Teslamag. Der Elektroautobauer aktualisiere seine öffentliche Planung etwa einmal pro Quartal. Schon im August 2021 seien 55 neue Supercharger-Stationen für Deutschland zu sehen gewesen, einige davon wurden bereits realisiert. Die meisten der derzeit geplanten Standorte sollen im ersten oder zweiten Quartal dieses Jahres in Betrieb genommen werden.

Tesla sieht sein Schnellladenetz vor allem für Langstreckenfahrten vor. Dafür zeigt die Supercharger-Karte in Deutschland bereits eine breite Verfügbarkeit von Ladesäulen entlang wichtiger Straßen. Auch für Fahrten in die Nachbarländer oder zum Urlaub an die Küsten im Süden gibt es schon eine größere Zahl an strategisch gut gelegenen Standorten. Die Belegung der Supercharger-Stationen dürfte mit der voranschreitenden Öffnung für Nicht-Tesla-Elektroautos künftig deutlich zunehmen, deshalb sollen weltweit bestehende Standorte ausgebaut und neue errichtet werden.

Damit die Supercharger-Stationen nach der breiten Öffnung nicht überlastet werden, will Tesla die Größe der Ladeinfrastruktur in den nächsten drei Jahren verdreifachen. Aktuell gibt es laut dem Unternehmen weltweit 3000 Supercharger-Stationen mit mehr als 30.000 Supercharger-Ladesäulen. Die Ladepreise für Nicht-Kunden variieren je nach Region und können in der Tesla-App abgerufen werden. Kunden des Unternehmens in Deutschland zahlen nach einer weiteren Preiserhöhung zum Ende des vergangenen Jahres aktuell 45 Cent pro kWh.