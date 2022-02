Bericht: Nissan stellt Entwicklung neuer Benzinmotoren weitgehend ein

Die Auto-Allianz Renault-Nissan-Mitsubishi hat Ende Januar verkündet, mit Milliardeninvestitionen die Elektrifizierung der Produktpalette zu beschleunigen. Das Portal Nikkei Asia berichtet nun, dass Nissan den Abschied von klassischen Antrieben forciert. Demnach planen die Japaner, die Entwicklung neuer Benzinmotoren in allen Hauptmärkten mit Ausnahme der USA zu beenden und ihre Ressourcen auf E-Fahrzeuge zu konzentrieren.

Die Entwicklung von Benzinmotoren für den Verkauf in Europa sei bereits eingestellt worden, heißt es. Die Entwicklung für den US-Markt werde in begrenztem Umfang fortgesetzt, vor allem für Pick-up-Trucks. Hintergrund sind immer strengere Emissionswerte in Europa. Die Politik sieht zur Mitte des Jahrzehnts die neue Euro-7-Abgasnorm vor. Nissan ist laut dem Bericht zu dem Beschluss gekommen, dass die Vorgaben die Entwicklung von Benzinmotoren zu aufwändig machen.

Die Entwicklung von Motoren für Hybridfahrzeuge soll vorerst weiterlaufen. Außerdem werde Nissan für die weiter angebotenen Vebrennerfahrzeuge bestehende Technik verbessern. Die Werke, in denen Motoren hergestellt werden, blieben geöffnet, ein Stellenabbau sei derzeit nicht geplant, so mit den Plänen des Unternehmens vertraute Personen. Die an der Entwicklung und Produktion von Benzinmotoren beteiligten Mitarbeiter sollen im Laufe der Zeit zu E-Auto-Maschinen, Hybridmotoren und in andere Abteilungen verlagert werden.

Nissan hat Nikkei Asia zufolge bisher etwa 3,8 Milliarden Euro pro Jahr für Forschung und Entwicklung ausgegeben, wobei der Großteil dieser Investitionen in Benzinmotoren und -autos floss. Diese Mittel sollen nun auf Elektroautos und andere neue Technologien umgeschichtet werden.

Renault, Nissan und Mitsubishi haben im Januar erklärt, in den nächsten fünf Jahren 23 Milliarden Euro in die Elektro-Offensive der französisch-japanischen Allianz fließen zu lassen. Der Einsatz gemeinsamer Plattformen soll dabei stark ausgebaut werden. Auch bei Batterien wird die Zusammenarbeit verstärkt. Mit 35 neuen Elektroautos im Jahr 2030 will die Gruppe das weltweit größte Angebot an Elektroautos bieten, basierend auf fünf Elektroauto-Plattformen.

Bei der Elektrifizierungs-Strategie von Nissan spielt Europa laut dem Konzern eine Schlüsselrolle. Das wurde kürzlich mit der Ankündigung eines neuen Elektroautos für das europäische Kompaktsegment bekräftigt. Das Kompaktmodell soll den Kleinwagen Micra als Einstiegsmodell in die Nissan-Produktpalette ablösen.