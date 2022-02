Neuer Elektro-Smart heißt Smart #1, Markteinführung noch in diesem Jahr

Mercedes-Benz führt die Marke Smart ab diesem Jahr in einem Joint Venture mit dem chinesischen Geely-Konzern in die Zukunft. Entwickelt und produziert wird künftig in der Volksrepublik, auf das erste Modell von dort wurde 2021 mit der Studie Concept #1 ein Ausblick gewährt. Zu Beginn des neuen Jahres gibt es ein Update zum aktuellen Stand des kompakten SUV und der Neuausrichtung.

Smart wird als Premiummarke für Elektroautos neu ausgerichtet, die bisherigen Klein(st)wagen ForTwo und ForFour laufen aus. Die Marke stellte nun ihre Nomenklatur für ihre neue Fahrzeuggeneration vor: Die Serienversion des Concept #1 wird Smart #1 heißen. Das Modell habe kürzlich in China eine Reihe von Aerodynamik- und Wintertests absolviert, berichtet Smart. „Die Qualität, Performance und Zuverlässigkeit des Modells zeigen die Stärke der nahtlosen Zusammenarbeit zwischen dem globalen Designteam von Mercedes-Benz und der Entwicklungsabteilung von Smart“, heißt es.

Die Markteinführung des Smart #1 soll noch in diesem Jahr stattfinden. „Als erstes Produkt, das nach der Neuausrichtung der Marke auf den Markt kommt, kombiniert der Smart #1 eindrucksvoll Elektroantriebstechnologie und Premiumqualität“, so der Marketing- und Vertriebs-Vizepräsident der Smart Automobile Co. Daniel Lescow. „Ich bin davon überzeugt, dass der Smart #1 – wo er auch in Erscheinung tritt – zukünftige Kunden sowohl in China als auch in Europa begeistern, neue Trends in der urbanen Mobilität setzen und starke Markenerlebnisse mitgestalten wird.“

Der Smart #1 verfügt laut Mercedes mit einem cw-Wert von 0,29 über einen Spitzenwert in seinem Fahrzeugsegment. „Dank der ‚Sensual Producty‘ Philosophie des globalen Mercedes-Benz Designteams zeichnet sich der Smart #1 durch ein reines, elegantes und stromlinienförmiges Exterieur aus, das eine perfekte Balance zwischen Ästhetik und Aerodynamik erreicht“, so die Entwickler. Windwiderstand und Geräuschentwicklung seien optimiert, was zu mehr Energieeffizienz, Komfort und Reichweite beitrage.

Im hohen Norden Chinas bei Temperaturen um -40 ℃ habe der Smart #1 eine „hervorragende Widerstandsfähigkeit“ gegen extreme Kälte gezeigt, betont der Hersteller. Das Batterie-Managementsystem des Elektroautos sorge für optimale Arbeitsbedingungen der Akkus. Darüber hinaus könnten Kunden ihren Fahrplan über die Smart-App oder das Fahrzeugbedienfeld des Smart #1 voreinstellen, um die Batterie automatisch vorzuwärmen und eine optimale Lade- und Leistungseffizienz zu gewährleisten. Die integrierten Türgriffe seien mit einer Eisbrecher-Funktion ausgestattet, die auch dann noch funktioniert, wenn das Fahrzeug mit einer dünnen Eisschicht bedeckt ist.

Mit seinem ESP-System und dem vollelektrischen Antriebsstrang kombiniere der Smart #1 „hervorragenden“ Fahrkomfort, Fahrstabilität, Beschleunigung und Bremsleistung und biete so Fahrsicherheit und Fahrspaß, wirbt Smart. Yang Jun, Vizepräsident für Forschung und Entwicklung der Smart Automobile Co: „Dank der nahtlosen Zusammenarbeit zwischen Smart und dem Mercedes-Benz Designteam ist der Smart #1 ein Meisterwerk der Technik. Die Testergebnisse vor der Markteinführung belegen zudem die hervorragende Qualität, Performance und Zuverlässigkeit des Smart #1. Im Hinblick auf die Markteinführung des Fahrzeuges noch in diesem Jahr sind wir sehr zuversichtlich, dass unsere zukünftigen Kunden davon so überzeugt sein werden wie wir.“

Technische Details zum Smart #1 gibt es noch nicht. Es ist aber bereits bekannt, dass die Basis die moderne E-Auto-Plattform SEA von Geely stellt. Die nach der ausgelaufenen NEFZ-Norm gerade eimal 160 Kilometer Reichweite der bisherigen Batterie-Modelle seien kein Maßstab mehr, hat Lescow betont.