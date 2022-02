Phillips 66 und H2 Energy Europe planen Wasserstoff-Tankstellennetz

Das britische Energieerzeugungs- und Logistikunternehmen Phillips 66 und das Unternehmen H2 Energy Europe (H2 Energy) haben angekündigt, bis zum Jahr 2026 mit einem Joint Venture „bis zu 250“ Wasserstofftankstellen in Deutschland, Österreich und Dänemark aufzubauen.

Phillips 66 ist in Europa unter seiner Marke JET mit über 1000 Standorten im Tankstellenmarkt vertreten und verfügt durch seine Beteiligung an der Coop Mineraloel AG über ein wachsendes Wasserstofftankstellennetz in der Schweiz. H2 Energy mit Sitz in der Schweiz ist ein Joint Venture zwischen dem Rohstoffhandelsunternehmen Trafigura Pte und der H2 Energy Holding AG, einem Wasserstoffversorger in Europa, der in die Produktion, den Vertrieb und die Verwertung von grünem Wasserstoff investiert.

„Wir betrachten die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie als wichtiges Tool der Energiewende“, so Rolf Huber, Gründer von H2 Energy. „Sie puffert überschüssige Stromproduktion und speichert und verteilt regenerativ erzeugte Energie.“

Die europäischen Tochtergesellschaften von Phillips 66 und H2 Energy wollen ein Vertriebsnetz entwickeln, das Wasserstoffangebot, Betankungslogistik und Fahrzeugnachfrage zusammenführt. Ziel sei es, das Tankstellennetz mit grünem Wasserstoff zu versorgen. Die Nachfrage wird zum Teil durch die Beteiligung von H2 Energy an Hyundai Hydrogen Mobility erwartet, einem Einzelhandels- und Vertriebspartner in Europa für Hyundais wasserstoff-elektrische Schwerlast-Lkw.

„Wir bei Phillips 66 sind der Überzeugung, dass die Ausweitung des Zugangs zu Wasserstoff entscheidend ist, für eine kohlenstoffärmere Energieversorgung in der Zukunft“, sagt Phillips-66-Marketingmanager Brian Mandell.

Das künftige Wasserstofftankstellennetz des Joint Ventures in Deutschland, Österreich und Dänemark soll aus bestehenden Tankstellen der Marke JET sowie neuen Standorten an wichtigen Verkehrsachsen bestehen. H2 Energy wird für die Integration von Wasserstoffproduktion und -versorgung sowie die Tanktechnik durch seine eigenen und verbundene Unternehmen verantwortlich sein. Für den Aufbau des Wasserstofftankstellennetzes wollen die Partner öffentliche Förderung in Anspruch nehmen.

2021 sind weltweit 142 Wasserstoff-Tankstellen in Betrieb gegangen. Neu eröffnet wurden 37 Tankstellen in Europa, 89 in Asien und 13 in Nordamerika. Zum Jahresende waren weltweit 685 Wasserstoff-Tankstellen verfügbar. Für 252 weitere Standorte bestehen konkrete Planungen. Europa verfügte zum Jahresende über 228 Tankstellen, davon 101 in Deutschland. Frankreich liegt mit 41 Tankstellen weiterhin an zweiter Stelle in Europa, gefolgt von Großbritannien mit 19, der Schweiz mit 12 und den Niederlanden mit elf Tankstellen.